قرار ولائي بمنع الجماهير الطنجاوية من التنقل الى تطوان
هبة بريس _ طنجة
هبة بريس – مكتب طنجة
قرّرت السلطات الولائية بطنجة منع تنقل الجماهير الطنجاوية إلى مدينة تطوان، لمتابعة الديربي الشمالي بين المغرب التطواني وإتحاد طنجة، يوم الجمعة 9 شتنبر .
وياتي منع الجماهير الطنجاوية من التنقل الى تطوان لحضور المباراة التي ستجرى بملعب سانية الرمل، لتفادي اي اشتباكات قد تفسد العرس الكروي الشمالي .
ويعود ديربي الشمال بقوة هذا الموسم بعد صعود المغرب التطواني لقسم الاضواء .
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15 تعليقات
قرار صائب لتفادي أعمال الشغب التي تسيء لسمعة الرياضة المغربية
إجراء ردعي سيجعل الجماهير الطنجاوية تتراجع عن أعمال الشغب في المباريات القادمة .
على السلطات ان تقوم بمحاصرة القاصرين خصوصا لانهم مصدر الشغب الذي يقام في الملاعب..
في بلدنا المغرب غياب الحظارة والروح الرياظية ..
يجب تثبيت الكاميرات وزيادة عدد العناصر الأمنية وكل من ثبت يسجن سواء كان كبيرا ام صغيرا..
الجمهور الكروي المغربي يعطي صورة سيئة لبلدنا الحبيب من أعمال شغب وعنف داخل الملاعب ..
نتمنى منع الجمهور والمشجعين داخل الملاعب ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رغم محاولات التوعية الا ان الشغب مستمر في الملاعب..
ن استمر الوضع فالقادم سيكون أسوء جيل المخدرات وتهميش التعليم وزرع التفاهات وفقدان الثقة بين الشعب والدولة..
ماذا تنتظر من عقلية همها الوحيد البطن والشغب ..
يجب منع هذه الجماهير من التحرك إلى تطوان،ماوقع في الدورة الأولى يدمي القلبتحياتي
كلنا إلى تطوان وراء الفريق من أجل التشجيع 90 دقيقة فقط لاغير وكلنا من أجل إعطاء صورة حضارية لشمال المملكة وحنا راه مسلمين وعائلة وجيران قبل كل شيء 💙🤍💙
أودي هاد المنع ملي كاتجي للسبب كاتلقا ولاد 2004 2005. هوما السبب فيه حيت بنادم لي كبير ولي درب بصح مع الفريق من شحال هادي ما مساليش يسب وي دابز وكيفما كانقول ديما راه حنا خوت و الله يسهل عليهم و مرحبا بخوتنااا في مدينتكم التانية ( تطوان ) 💙🤍❤️🤍
من 2016 وهوما كيمنعونا و ديما حاضرون كالعادة 💙
صولو هيركوليس
تم تغير توقيت المباراة الديربي بين فريقن اتحاد طنجة و المغرب التطواني من ثامنة ونصف مساء الى الرابعة مساء يوم الجمعة 💙⚽️🚙