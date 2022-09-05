قرار ولائي بمنع الجماهير الطنجاوية من التنقل الى تطوان

هبة بريس _ طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

قرّرت السلطات الولائية بطنجة منع تنقل الجماهير الطنجاوية إلى مدينة تطوان، لمتابعة الديربي الشمالي بين المغرب التطواني وإتحاد طنجة، يوم الجمعة 9 شتنبر .

وياتي منع الجماهير الطنجاوية من التنقل الى تطوان لحضور المباراة التي ستجرى بملعب سانية الرمل، لتفادي اي اشتباكات قد تفسد العرس الكروي الشمالي .

ويعود ديربي الشمال بقوة هذا الموسم بعد صعود المغرب التطواني لقسم الاضواء .

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