انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول “معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2022-2023″، يليه عرض للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة حول “الحصيلة الحكومية بالبرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة”.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس ومكناس، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

وخلص المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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