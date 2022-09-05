مجلس الحكومة

انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل

2022-09-05 / 21:49
2
هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول “معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2022-2023″، يليه عرض للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة حول “الحصيلة الحكومية بالبرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة”.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس ومكناس، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

وخلص المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نزار بركة .. لاوجود لأي تيارات داخل حزب الميزان

نزار بركة .. لاوجود لأي تيارات داخل حزب الميزان

2022-09-05 / 21:35
Photo of الخارجية الأمريكية : السفر إلى المغرب أقل خطرا مُقارنة بالجزائر

الخارجية الأمريكية : السفر إلى المغرب أقل خطرا مُقارنة…

2022-09-05 / 21:03
Photo of بوريطة : المغرب والاردن حققا الكثير في إطار التنسيق السياسي

بوريطة : المغرب والاردن حققا الكثير في إطار التنسيق…

2022-09-05 / 20:35
Photo of إسرائيل تحقق في “شبهات ”بممثليتها الدبلوماسية في المغرب

إسرائيل تحقق في “شبهات ”بممثليتها الدبلوماسية في المغرب

2022-09-05 / 20:02
Photo of ميارة يطلع مسؤولا تنزانيا على الوضع المأساوي لمحتجزي تندوف

ميارة يطلع مسؤولا تنزانيا على الوضع المأساوي لمحتجزي تندوف

2022-09-05 / 17:48
Photo of بنكيران: “أنا من طلبت من الملك محمد السادس زيارة تونس سنة 2014”

بنكيران: “أنا من طلبت من الملك محمد السادس زيارة…

2022-09-05 / 15:22
Photo of تعزيز العلاقات البرلمانية محور لقاء العلني مع نائب رئيس الجمعية الوطنية بتنزانيا

تعزيز العلاقات البرلمانية محور لقاء العلني مع نائب رئيس…

2022-09-05 / 14:10
Photo of سوريا تعلن عدم مشاركتها في القمة العربية بالجزائر

سوريا تعلن عدم مشاركتها في القمة العربية بالجزائر

2022-09-04 / 23:39
Photo of بعد ان سعت لتعيين “بوقادوم ” مبعوثا أمميا جديدا..هزيمة قاسية للجزائر في ليبيا

بعد ان سعت لتعيين “بوقادوم ” مبعوثا أمميا جديدا..هزيمة…

2022-09-04 / 20:03
Photo of حفيظ دراجي يقع في فخ الناشطة السورية “ميسون بيرقدار” ويسقط الى الحضيض

حفيظ دراجي يقع في فخ الناشطة السورية “ميسون بيرقدار”…

2022-09-04 / 19:23

‫2 تعليقات

  1. هل ستتطرق حكومتنا الموقرة الى التأتير السلبي لاسعار المحروقات وما نجم عن دالك من ارتفاع في اسعار باقي المواد على القدرة الشرائية للمواطن؟

  2. نتمنى من المجلس ايضا تدارس اوضاع المتقاعدين هذه الشريحة من المجتمع المنسية التي لا احد يتحذث عنها او يثير موضوعها خلال الاجتماعات مع ان المعاشات عرفت جمودا لعقدين من الزمان دون زيادة رغم ارتفاع اسعار المواد الغذائية وارتفاع في أسعار الوقود أثر ذلك سلبا على الطاقة الشراىية لهذه الفىة وجعلها تواجه تحديات شاقة ومكلفة جدا من اجل المعيشة فالمرجو اثارت هذا الملف خلال الاجتماع المقبل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق