الأمن يحقق مع القيادي في “العدل والإحسان” حسن بناجح
قال القيادي في جماعة “العدل والإحسان”، حسن بناجح، إن الشرطة القضائية بالرباط حققت معه يوم الإثنين بخصوص تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك تضمنت حديث له حول ” استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة ”
وكتب بناجخ على حسابه بفيسبوك ” توصلت باستدعاء من قبل الشرطة القضائية بالرباط يوم الخميس الماضي، وحضر صباح يوم الإثنين إلى مقرها وتم تحرير محضر استماع إليه في انتظار قرار النيابة العامة في الموضوع.
وكشف القيادي في أكبر جماعة إسلامية مغربية، أن موضوع الاستدعاء يتعلق بـشكاية من قبل النيابة العامة ضده بسبب “تدوينة رأي كتبتها شهر ماي الماضي بمناسبة استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وحول التطبيع”.
وذكر بناجح “ تم تفسير التدوينة بشكل مناقض تماما لقصدي منها الذي تؤكده التدوينة نفسها وما قبلها وما بعدها من تدوينات والسياق الذي يعزز قصدي ويدحض أي تفسير تحريفي آخر. وهذا ما فصلته في محضر الاستماع الي ”
12 تعليقات
كل التضامن
كل التضامن مع الاستاذ حسن
كل التضامن مع الاستاذ حسن
كل التضامن مع الرجل العظيم سيدي حسن
كل التضامن مع الأستاذ المناضل الحر حسن بناجح
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
كل التضامن
لا للتضييق على حرية الرأي
كل التضامن اخي حسن لا للترهيب لا للتضييق على حرية الراي و التعبير
كل التضامن سيدي الفاضل وحفظك الله ورعاك
لك الله
اللهم احفظه كما حفظت اولياءك