مرصد حقوقي يطالب السلطات بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال

هبة بريس _ طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

طالب مرصد الشمال لحقوق الانسان من السلطات المعنية بـضرورة تكثيف الجهود من أجل مكافحة الجرائم ذات الصلة بغسيل الأموال، سيما الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الإتجار في البشر، تهريب المهاجرين.

وياتي ذلك في سياق مباشرة المصالح الأمنية بمدينة تطوان هذه الأيام تحت إشراف السلطات القضائية، حملة توقيفات طالت بارونات المخدرات بالمنطقة وعددا من الأشخاص المشتبه بتكديسهم ثروات مشبوهة تحصوا عليهات عن طريق الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين والنصب وغيرها من التهم.

واضاف المرصد في بلاغ له أن المعطيات الصادرة عن الجهات الرسمية تؤشر على ارتفاع تصريحات الاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي بلغت حسب تقرير 2020 ما مجموعه 2113 تصريحا، في حين أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 سوى 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

ونبه المرصد من ان ظاهرة غسيل الاموال “يؤثر على العلاقات بين المقاولات وعلى تسيير السياسة الاقتصادية، ويسيء إلى سمعة البلد ويشجع الاستثمارات غير المجدية سيما في مجال العقار وتنامي الأنشطة الإجرامية العبارة للحدود”.

كما طالبوا أيضا السلطات بضرورة إشراك المجتمع المدني في برامجها من أجل مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب باعتباره شريك أساسي في أي ورش حقيقي في هذا المجال.

وثمّن المرصد الحقوقي “المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية في مجال مكافحة غسيل الأموال، سيما على المستوى التشريعي بإخراج القانون رقم 12.18 الذي سيساهم في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين بنك المغرب ورئاسة النيابة العامة لمكافحة غسيل الأموال، وإصدار وزارة العدل دورية لهيئات المحامين بالمغرب، المجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول لتشديد إجراءات غسيل الأموال. وذلك بهدف ضمان خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسيل الأموال التي تصدرها مجموعة العمل المالي الدولية.

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