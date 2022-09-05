معهد يصدر تقريرا حولى نمو التبادل التجاري بين إسرائيل والمغرب

هبة بريس _ الرباط

قال معهد اتفاقات أبراهام للسلام، في تقرير حديث، إن التجارة بين إسرائيل و المغرب ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي إلى مستويات مهمة مقارنة بأرقام العام الماضي.

وأضاف المعهد – وهو منظمة أميركية تهدف لتعزيز اتفاقيات أبراهام للسلام بين إسرائيل وعدة دول عربية – أن حجم التجارة بين إسرائيل والمغرب بلغ 4.7 مليون دولار في يوليو 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 213 في المئة في التجارة اعتبارا من يوليو 2021.

وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، ارتفعت التجارة الثنائية إلى 24.3 مليون دولار، ما يشكل زيادة بنسبة 16 بالمئة في التجارة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من 2021.

ووقّع المغرب في فبراير اتفاقاً للتعاون الاقتصادي يطمح من خلاله البلدان الساعيان لتعزيز علاقاتهما إلى زيادة قيمة التبادلات التجارية بينهما أربعة أضعاف لتصل إلى نصف مليار دولار سنوياً.

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