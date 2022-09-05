بحضور المشاهير …لينا أكدور تحتفل بإنجاز جديد

نجلاء مزيان

احتفلت الفنانة المغربية لينا أكدور بمناسبة وصولها لمليون متابع بمنصة تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و حضر الحفل مجموعة من المشاهير بمدينة طنجة، أبرزهم الإعلامية إيمان أغوتان، و الثنائي عبد الرحيم و كوثر، و غيرهم من الوجوه المعروفة.

و في تصريح لجرية هبة بريس الالكترونية، كشفت بطلة الماضي لا يموت أنها تلقت مجموعة من العروض “مسلسلات و أفلام” ، حيث أبت الخوض في التفاصيل في الوقت الراهن.

و يشار أن الفنانة الطفلة أكدور شاركت في مجموعة من المسلسلات المغربية الناجحة أبرزها سر المرجان، الماضي لا يموت، زنقة السعادة، حيث استطاعت لفت الانتباه إلى موهبتها و بصم إسمها في وقت وجيز.

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