بحضور المشاهير …لينا أكدور تحتفل بإنجاز جديد

2022-09-05 / 17:18
0
نجلاء مزيان

احتفلت الفنانة المغربية لينا أكدور بمناسبة وصولها لمليون متابع بمنصة تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و حضر الحفل مجموعة من المشاهير بمدينة طنجة، أبرزهم الإعلامية إيمان أغوتان، و الثنائي عبد الرحيم و كوثر، و غيرهم من الوجوه المعروفة.

و في تصريح لجرية هبة بريس الالكترونية، كشفت بطلة الماضي لا يموت أنها تلقت مجموعة من العروض “مسلسلات و أفلام” ، حيث أبت الخوض في التفاصيل في الوقت الراهن.

و يشار أن الفنانة الطفلة أكدور شاركت في مجموعة من المسلسلات المغربية الناجحة أبرزها سر المرجان، الماضي لا يموت، زنقة السعادة، حيث استطاعت لفت الانتباه إلى موهبتها و بصم إسمها في وقت وجيز.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيمان بطمة مدافعة عن شقيقتها دنيا :” صوتها هو لي وصلها”

إيمان بطمة مدافعة عن شقيقتها دنيا :” صوتها هو…

2022-09-05 / 15:56
Photo of استخدم مشهدا من فيلمها.. نبيلة عبيد تشكر سعد لمجرد:”رسالتك وصلت”

استخدم مشهدا من فيلمها.. نبيلة عبيد تشكر سعد لمجرد:”رسالتك…

2022-09-05 / 13:38
Photo of بعد الاستماع إليه.. الإفراج عن “التيكتوكر” محمد الملالي

بعد الاستماع إليه.. الإفراج عن “التيكتوكر” محمد الملالي

2022-09-05 / 10:35
Photo of كاظم الساهر: الرجل لا يسوى شيئا بلا النساء

كاظم الساهر: الرجل لا يسوى شيئا بلا النساء

2022-09-03 / 17:49
Photo of التشكيلي المغربي محمد أبو الوقار في ذمة الله

التشكيلي المغربي محمد أبو الوقار في ذمة الله

2022-09-03 / 15:11
Photo of الملك عن الراحل نور الدين بكر: “ممثل مقتدر أبدع وتألق بفضل أسلوبه المرح وبأدواره المتميزة”

الملك عن الراحل نور الدين بكر: “ممثل مقتدر أبدع…

2022-09-03 / 14:15
Photo of كريس روك: تنمري على زوجة سميث أجمل ما فعلت

كريس روك: تنمري على زوجة سميث أجمل ما فعلت

2022-09-03 / 13:48
Photo of من أجل بعض الدراهم.. الملالي يسب المغاربة و يتجرأ على “الملك”

من أجل بعض الدراهم.. الملالي يسب المغاربة و يتجرأ…

2022-09-03 / 12:24
Photo of مهيول :” اللي شادين الثقافة ديال البلاد بزنازة و بياعة و شراية”

مهيول :” اللي شادين الثقافة ديال البلاد بزنازة و…

2022-09-03 / 11:05
Photo of بالدموع.. مهيول: “الفنان إذا مخدمش يموت بالجوع هو و وليداتو”

بالدموع.. مهيول: “الفنان إذا مخدمش يموت بالجوع هو و…

2022-09-03 / 10:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق