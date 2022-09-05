كورونا بالمغرب.. تسجيل 7 إصابات جديدة وصفر وفاة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 39 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و764 ألف و873 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و388 ألف و210 شخصا، مقابل 24 مليون و895 ألف و251 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 41 ألف و872 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.
وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و556 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و982 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.
وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (4)، وسوس ماسة (2)، ومراكش آسفي (1).
وبلغ مجموع الحالات النشطة 300 حالة، في ما لم يتم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 11 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,21 في المائة.
9 تعليقات
لا نعرف المغرب لحد الآن لازال يذكر اسم كورونا على العلم أن كورونا لعبة سياسية تسيطر على العالم هههههههههههه .
أصبحنا نتعايش مع كورونا مثلها كباقي الفيروسات فلا داعي لتخويفنا هههههههههههه.
كل يوم تأتون بأرقام لاوجود لها في الحقيقة ؛ كورونا انتهت وذهبت بلارجعة والآن تقومون بإعادة السيناريوهات مرة أخرى هههههههههههه.
فصل الشتاء اقترب واقتربت معه كورونا وتتمت اجزائها التي لم تنتهي بعد والفاهم يفهم هههههههههههه.
نطلب من الله تعالى أن يرفع عنا هذآ الفيروس القاتل كورونا الذي دمرنا اقتصاديا ومعنويا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ما كفايا تمثيليات علينا واستهزاءات أنتم تريدون ترويج اللقاحات التلاثة زائد الرابعة معززة الجيوب هههههههههههه.
ارتفعت الأسعار وانخفضت كورونا ما تفسير ذالك هههههههههههه؟؟؟؟؟
ما كفايا الضحك علينا لقد اصبحتم أضحوكة العالم بأكمله والآن تقولون أنا كورونا انخفضت وغذا ماذا سيقع ؟؟؟؟؟
لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة منذ سنتين ولا داعي الآن أن تذكروننا بكورونا التي انتهى موضوعها نهائيا اتركونا نعيش في أمان واطمئنا …