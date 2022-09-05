للمرة الأولى.. أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة أميركا المفتوحة

2022-09-05 / 15:50
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هبة بريس - وكالات

صعدت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة على العالم، للمرة الأولى إلى دور الثمانية ببطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز) بعدما تغلبت على الروسية فيرونيكا كودميرتوفا 7 / 6 و6 / 4 صباح الاثنين ضمن منافسات الدور الرابع.

وتلتقي أنس جابر في دور الثمانية، الأسترالية آيلا تومليانوفيتش التي تأهلت بالفوز على الروسية لودميلا سامسونوفا 7 / 6 و6 / 1 ليكون التأهل الثاني لها على التوالي إلى دور الثمانية ببطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى.

وحققت أنس جابر الفوز الأول لها على كودميرتوفا علما بأن المباراة كانت الرابعة بينهما.

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