للمرة الأولى.. أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة أميركا المفتوحة

هبة بريس - وكالات

صعدت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة على العالم، للمرة الأولى إلى دور الثمانية ببطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز) بعدما تغلبت على الروسية فيرونيكا كودميرتوفا 7 / 6 و6 / 4 صباح الاثنين ضمن منافسات الدور الرابع.

وتلتقي أنس جابر في دور الثمانية، الأسترالية آيلا تومليانوفيتش التي تأهلت بالفوز على الروسية لودميلا سامسونوفا 7 / 6 و6 / 1 ليكون التأهل الثاني لها على التوالي إلى دور الثمانية ببطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى.

وحققت أنس جابر الفوز الأول لها على كودميرتوفا علما بأن المباراة كانت الرابعة بينهما.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0