إيمان بطمة مدافعة عن شقيقتها دنيا :” صوتها هو لي وصلها”
عمدت إيمان بطمة الشقيقة الصغرى لدنيا بطمة على الرد على تعليق إحدى متابعاتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الذي جاء فيه “هي خصها تشوف ايام لي كولشي عطاها بظهر و بقى معاها محمد ترك يدو فيدها، وختاها ايمان لي عطات لناس فين يهضرو بديك ستوریات”.
و قالت إيمان :” المشكل هو انکم مافاهمینش والو و كتعطيو الآراء من وجهة نظركم انتو، ديري فبالك انه دنیا عندها صوتها وصلها و عندها عائلتها لي مازالين في الحياة شادین بیدها مند بدایتها و کنلقاو بعضنا أوقات الشدة و مساندین بعضنا دائما و أبدا”.
و أضافت قائلة:”حتى واحد مايقدر يبدل هاد الحقيقه لان ماشي كلشي کیبان في الميديا و لا محتاجين نبررو لشي انسان، زيادة على هادشي دنيا ماخرجاتش صرحات بحتى حاجه ولا قالت تكلموا عليا بل الطرف الآخر لي بدا و ليومنا هدا دنيا ماجاش رد منها ولا غادي يجي، لان الايام غتبين كلشي”.
و يشار أن إيمان بطمة سبق أن نشرت تدوينة عبر خاصية ستوري، تفيد تعرض شقيقتها دنيا للخيانة و الكذب من الطرف الثاني الذي يحاول استعطاف رواد منصات التواصل الاجتماعي، “على حد تعبيرها”.
5 تعليقات
عومو في بحركم أموركم الشخصية ما كاتهم حتى واحد هادشي ديالكوم احماض واعطى الريحة ليس في القنافذ أملس
عومو في بحركم أموركم الشخصية ما كاتهم حتى واحد هادشي ديالكوم احماض واعطى الريحة ليس في القنافذ أملس راكوم صدعتونا بالخوا الخاوي
صحافة السوق والحمامات الشعبية ، افلاس اعلامي بامتياز
نتمنى نشر التعليق ياصحافة اخبار السوق ، واش هذا اعلام وتقرقيب الصواني مواضيع يندى لها الجبين بتلذكر ما بالكم بالنشر ، صحافة بودورو شحال عطاوكم باش ديرو ليهم البوز؟
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