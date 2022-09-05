بنكيران: “أنا من طلبت من الملك محمد السادس زيارة تونس سنة 2014”
هبة بريس - الرباط
وصف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، استقبال قيس سعيد، لزعيم البوليساريو، ب”الأمر المحزن”.
واعتبر بنكيران في كلمته بلقاء نظمته أمس الأحد، أن هذا التصرف دون معنى، مشيرا الى أن قيس سعيد تصرف بطريقة رعناء، لن تكون لها من نتيجة.
وأضاف بنكيران قائلا “حين كنت رئيسا للحكومة طلبت من جلالة الملك أن يزورهم، وذهب على أن يبقى فيها يومين، لكن حين سمع أن تونس لا يأتي إليها السياح خوفا من الإرهاب، بقي هناك عشرة أيام”.
وأضاف “وحين كنت أريد الذهاب إلى تونس كان جلالة الملك يقول لي ساعدهم، وحين كنت أتدخل في منتديات دولية كان المواطنون هناك يقولون إن ابن كيران دافع عنا أكثر من الحكومة”.
وتأسف بنكيران لأوضاع تونس الصعبة الحالية، مشددا على أن السياسة ليست هي دائما المال والمصالح، بل هي أساسا المبادئ والقيم.
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المجموع 15 آراء
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6 تعليقات
وسير بحالك دخل سوق راسك خلي عليك جلالة الملك في التيقار
راه المغاربة ما بغينش اسمعوك خرجت عليهم انت سبب الازمة والغلاء
ومعندناش الخبر انت لدرت كولشي فالفترة ديالك الله يعطينا وجهك وخا تقول لي تقول مكانتك مزبلة التاريخ
هل بن كيران هو قال لجلالة الملك حفظه الله من كل شر ان يذهب الى تونس انذاك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يتوهم و يوهم نفسه و يعتقد ان الناس يثقون في كلامه
حالة مرضية لم يسبق للساحة السياسية الوطنية ان عاشتها
يظن القنفذ ان له وصاية على كل شيء على الماضي و الحاضر و المستقبل
شكرا لك السي الطالبي العلمي على توصيفك ( الذيب الشارف)
يتوهم و يوهم نفسه و يعتقد ان الناس يثقون في كلامه
حالة مرضية لم يسبق للساحة السياسية الوطنية ان عاشتها
يظن القنفذ ان له وصاية على كل شيء على الماضي و الحاضر و المستقبل
شكرا لك السي الطالبي العلمي على توصيفك ( الذيب الشارف)
Hahahaha
بغا يكحل لها عورها كما يقول المثل ؟ هذا الشخص يتكلم مثل ترمب الامريكي ؟ غا يزغرد في اي وقت و بلا معنا .