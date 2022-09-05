بنكيران: “أنا من طلبت من الملك محمد السادس زيارة تونس سنة 2014”

هبة بريس - الرباط

وصف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، استقبال قيس سعيد، لزعيم البوليساريو، ب”الأمر المحزن”.

واعتبر بنكيران في كلمته بلقاء نظمته أمس الأحد، أن هذا التصرف دون معنى، مشيرا الى أن قيس سعيد تصرف بطريقة رعناء، لن تكون لها من نتيجة.

وأضاف بنكيران قائلا “حين كنت رئيسا للحكومة طلبت من جلالة الملك أن يزورهم، وذهب على أن يبقى فيها يومين، لكن حين سمع أن تونس لا يأتي إليها السياح خوفا من الإرهاب، بقي هناك عشرة أيام”.

وأضاف “وحين كنت أريد الذهاب إلى تونس كان جلالة الملك يقول لي ساعدهم، وحين كنت أتدخل في منتديات دولية كان المواطنون هناك يقولون إن ابن كيران دافع عنا أكثر من الحكومة”.

وتأسف بنكيران لأوضاع تونس الصعبة الحالية، مشددا على أن السياسة ليست هي دائما المال والمصالح، بل هي أساسا المبادئ والقيم.

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