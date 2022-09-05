خلفا لجونسون.. انتخاب ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا

2022-09-05 / 14:33
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هبة بريس - وكالات

أعلن حزب المحافظين في المملكة المتحدة، الاثنين، اختيار ليز تراس رئيسة لوزراء البلاد وزعيمة جديدة للحزب.

واختيرت تراس خلفا لبوريس جونسون، الذي ترك منصبه عقب خسارته ثقة الحزب الحاكم جراء سلسلة من الفضائح.

واستمرت عملية اختيار زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا نحو شهرين.

وتنافس على المنصب كل من وزيرة الخارجية السابقة ليز تراس (47 عاما) ووزير المالية السابق ريشي سوناك (42 عاما).

وعقب إعلان فوزها، شددت تراس، في كلمة، على انتمائها لسياسة وأفكار حزب المحافظين، وقالت “سأقود الحزب كمحافظة”.

وتعهدت تراس بوضع خطة “جريئة” من شأنها معالجة أزمة الطاقة وخفض الضرائب وتعزيز الاقتصاد.

وقالت إنها ستضع من الأسبوع الأول خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل.

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