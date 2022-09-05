المنتخب المغربي للفوتصال يرتقي إلى الرتبة الثامنة عالميا

هبة بريس

ارتقى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة ، الى المركز الثامن عالميا ، وفق التصنيف الصادر أمس الأحد، عن موقع “Futsal World Ranking ” المتخصص في تصنيف منتخبات كرة القدم داخل القاعة، ليواصل بالتالي الصدارة عربيا و افريقيا .

وأضحى المنتخب الوطني لكرة القدم يتوفر على 1441 نقطة، بعدما كان في المركز التاسع خلال التصنيف الصادر في شهر يونيو الماضي ب 1429 نقطة. و يأتي ارتقاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الى المركز الثامن عالميا بعد تتويجه بكأس العرب التي جرت أطوارها بالمملكة العربية السعودية، في شهر يونيو الماضي .

وكانت كتيبة الناخب الوطني هشام الدكيك قد انتزعت لقب كأس العرب، عقب فوزها على المنتخب العراقي بثلاثة أهداف دون رد ، في المباراة التي جمعتهما ،بمدينة الدمام السعودية.

يشار إلى أن منتخب البرازيل يحتل صدارة الترتيب العالمي (1796 نقطة) ، متقدما على إسبانيا (1754 نقطة) والبرتغال (1744 نقطة).

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