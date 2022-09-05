الصورة تعبيرية

تقرير صادم: الجفاف هذه السنة هو الأسوأ منذ 500 عام

2022-09-05 / 13:20
4
هبة بريس - وكالات

نقلت صحيفة “نيكي” عن بيانات شركة التأمين الدولية “أون”، أن حجم الأضرار العالمية الناجمة عن الجفاف بالعديد من دول الكوكب خلال نصف العام، بلغت 13.2 مليار دولار على الأقل.

ويقول الخبراء إن دول الاتحاد الأوروبي تعاني الآن من أسوأ جفاف في السنوات الخمسمائة الماضية، كما أن الجفاف محتدم في غرب الولايات المتحدة وباكستان والصين.

وانخفض في الصين، بسبب ضحالة الأنهار، إنتاج الكهرباء في عدد من محطات الطاقة الكهرومائية بنحو 40٪، في حين أنه جرى في مقاطعة سيتشوان، على خلفية هذا السبب إيقاف مصنع تجميع شركة تويوتا للسيارات مؤقتا.

وكان خبراء من المعهد الوطني الياباني للدراسات البيئية وجامعة طوكيو قد نشروا في شهر يونيو الماضي تقريرا أكدوا فيه أن الجفاف بحلول منتصف هذا القرن، لن يكون في الصيف الاستثناء، بل القاعدة في العديد من المناطق، بما في ذلك ساحل البحر المتوسط​ وأجزاء كبيرة من أمريكا الجنوبية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of داعش” يعلن مسؤوليته عن التفجير بالقرب من السفارة الروسية

داعش” يعلن مسؤوليته عن التفجير بالقرب من السفارة الروسية

2022-09-05 / 19:39
Photo of وزيرة الداخلية البريطانية تقدم استقالتها

وزيرة الداخلية البريطانية تقدم استقالتها

2022-09-05 / 18:39
Photo of بسبب شاكيرا.. بيكيه يخطط لـ”الهرب” من إسبانيا

بسبب شاكيرا.. بيكيه يخطط لـ”الهرب” من إسبانيا

2022-09-05 / 16:57
Photo of خلفا لجونسون.. انتخاب ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا

خلفا لجونسون.. انتخاب ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا

2022-09-05 / 14:33
Photo of الصين توافق على أول لقاح مضاد لكورونا “قابل للاستنشاق”

الصين توافق على أول لقاح مضاد لكورونا “قابل للاستنشاق”

2022-09-05 / 12:29
Photo of بوتين: روسيا “أرض طلوع الشمس”

بوتين: روسيا “أرض طلوع الشمس”

2022-09-05 / 11:36
Photo of ترودو: حادث الطعن الجماعي “مروع ومفجع”

ترودو: حادث الطعن الجماعي “مروع ومفجع”

2022-09-05 / 09:56
Photo of فرنسا: وزير الداخلية يستعد لطرد أئمة مسلمين من البلاد

فرنسا: وزير الداخلية يستعد لطرد أئمة مسلمين من البلاد

2022-09-05 / 09:24
Photo of كوريا الجنوبية ..تحذيرات بشأن إعصار “هينامنور”

كوريا الجنوبية ..تحذيرات بشأن إعصار “هينامنور”

2022-09-04 / 22:39
Photo of مقتل صحفي فلسطيني بإطلاق النار في مدينة أم الفحم

مقتل صحفي فلسطيني بإطلاق النار في مدينة أم الفحم

2022-09-04 / 21:54

‫4 تعليقات

  2. الجفاف أسبابه معروفة، وحلوله معروفة كذلك
    اتقوا الله يجعل لكم مخرجا
    الحكام طغو ، سيرسل الله عليهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة

  3. ماعنا على فالكم.نسال الله اللطف.والغيث.من كورونا للجفاف ملف يلعبون عليه كيفا يشاؤون.هل لخلع سكان العالم.

  4. على البشر ان يعودو إلى الله بما في دلك المواطن العادي والمسؤول ان يكون القضاء والعدل وان يتوقف الضلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق