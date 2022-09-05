أمن برشيد يوقف عصابة متلبسة بسرقة الأسلاك النحاسية للربط الهاتفي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تمكنت عناصر الأمن التابعة للمنطقة الأمنية برشيد من توقيف أفراد عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية الخاصة بالربط الهاتفي و هم متلبسين في إحدى عمليات السرقة.
و في التفاصيل، فقد توصلت عناصر الأمن ببرشيد بإخبارية تفيد بوجود أشخاص مشبوهين يقومون بتصرفات مريبة بإحدى التجزئات السكنية الحديثة مما عجل بانتقال دورية أمنية لعين المكان.
و خلال عملية المداهمة، تم ضبط ثلاث أشخاص يتحوزون كمية مهمة من الأسلاك النحاسية و بعدما تم تنقيطهم تبين أنهم من ذوي السوابق العدلية، حيث تم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة.
*الصورة من الأرشيف
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