أمن برشيد يوقف عصابة متلبسة بسرقة الأسلاك النحاسية للربط الهاتفي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت عناصر الأمن التابعة للمنطقة الأمنية برشيد من توقيف أفراد عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية الخاصة بالربط الهاتفي و هم متلبسين في إحدى عمليات السرقة.

و في التفاصيل، فقد توصلت عناصر الأمن ببرشيد بإخبارية تفيد بوجود أشخاص مشبوهين يقومون بتصرفات مريبة بإحدى التجزئات السكنية الحديثة مما عجل بانتقال دورية أمنية لعين المكان.

و خلال عملية المداهمة، تم ضبط ثلاث أشخاص يتحوزون كمية مهمة من الأسلاك النحاسية و بعدما تم تنقيطهم تبين أنهم من ذوي السوابق العدلية، حيث تم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة.

*الصورة من الأرشيف

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