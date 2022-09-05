الدار البيضاء تحتضن المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي

2022-09-05 / 12:41
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هبة بريس

تحتضن مدينة الدار البيضاء المغربية فى 20 سبتمبر الجاري النسخة الثانية للمنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي ، المنظم من طرف الجمعية الوطنية لرجال الأعمال الموريتانيين (UNPM) والاتحاد العام للمؤسسات المغربية (CGEM).

ويتضمن جدول أعمال المنتدى جلستين حول بيئة الأعمال في موريتانيا والمغرب ومشاريع استثمارية في قطاعات رئيسية تعزز تنمية الاقتصادات الوطنية لكلا البلدين مثل الطاقة والزراعة والغذاء والتمويل وغيرها.

كما يهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع أدوات التعاون بين الرباط ونواكشوط.

ويسعى المسؤولون فى كل من موريتانيا والمغرب إلى زيادة وتطوير التعاون بين بلديهما وذلك لمواجهة تحديات كبرى باتت تهدد المنطقة المغاربية والعالم بشكل عام .

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