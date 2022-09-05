FILE PHOTO: Workers in protective suits walk on a street, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Shanghai, China June 9, 2022. REUTERS/Andrew Galbraith/File Photo

الصين توافق على أول لقاح مضاد لكورونا “قابل للاستنشاق”

2022-09-05 / 12:29
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هبة بريس - وكالات

وافق منظمو الأدوية الصينيون، اليوم الاثنين، على أول لقاح يمكن استنشاقه في العالم لـ”كوفيد-19″.

واللقاح من تصنيع شركة “CanSino Biologics”، التي يقع مقرها في مدينة تيانجين، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وصرحت الشركة في بيان لبورصة “هونغ كونغ”، أمس الأحد، أن الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية منحت اللقاح “الضوء الأخضر” للاستخدام الطارئ كمعزز.

وأوضحت أن اللقاح الخالي من الإبر – والذي يتميز بإمكانية تخزينه وإعطائه بسهولة أكبر من اللقاح العضلي – سيتم إعطاؤه من خلال البخاخات.

وأضافت الشركة أن “الموافقة على لقاحها القابل للاستنشاق سيكون لها تأثير إيجابي على أدائها، إذا تم شراء اللقاح في وقت لاحق واستخدامه من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة”.

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