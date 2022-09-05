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مغاربة يلجأون الى الاقتراض لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي

2022-09-05 / 12:21
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هبة بريس - الرباط

مرة أخرى، لم يجد عدد من المغاربة سوى حل الاقتراض لمواجهة تكاليف الدخول المدرسي.

وفي هذا الصدد، طرقت مجموعة من الأسر المغربية باب البنوك ومؤسسات القروض لطلب قروض لتغطية تكاليف الدخول المدرسي.

وفي حديث مع هبة بريس، كشف عدد من المواطنين أن ارتفاع رسوم التسجيل وأسعار الكتب واللوازم المدرسية، دفعهم الى اللجوء إلى حل القروض.

وأضاف ذات المواطنين، أن الغلاء الذي عرفته أسعار التسجيل بالمدارس الخصوصية، والأدوات واللوازم المدرسية هذه السنة، مقابل صمت الجهات المعنية، فاقم من معاناة الطبقة المتوسطة والفقيرة وأثقل كاهلهم بالقروض.

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تعليق واحد

  1. ألقوا بأنفسكم الى التهلكة من أجل تعليم اولادكم الدنيا وحبها، من كان في قلبه ايمان ما كان ليدخلىفي حرب الله بالربا.
    حسبنا الله ونعم الوكيل

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