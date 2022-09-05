بعد الاستماع إليه.. الإفراج عن “التيكتوكر” محمد الملالي
نجلاء مزيان
أفرجت المصالح الامنية بتطوان، يوم أمس الأحد، عن المدعو محمد الملالي الذي اشتهر بمنصة “تكتوك ” وذلك بعد الاستماع إليه على خلفية فيديو يسيء فيه للمغرب ورموزه.
و يشار أن الملالي خرج بفيديو آخر يعتذر من خلاله للمغاربة، و يؤكد على وطنيته و حبه و اعتزازه لبلده المغرب و لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس.
و الجدير بالذكر أن محمد الملالي، المشهور على موقع “تيك توك” بلقب صاحب أجمل ابتسامة أثار ضجة سابقا، بفيديو اعتبره معلقون يتضمن إساءة للملك محمد السادس.
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8 تعليقات
هذه هي الدسارة يشبع سبان وشتم في المغاربة ومقدساتهم ثم يعتدر وىطلق سراحه برافو شجعوهم على اشعال الفتن . ما هذا الاستهتار بامن وكرامة الوطن والمقدسات نفس الشي اصبح مالوفا في نهاية مباريات كرة القدم .وقف ومن بعد اطلق الى اين نحن سائرون الله اعلم..
الحقيقة توجع يا ناس
إوا فين هي الجرأة ديالك؟ فين هي الحنة لي غادي تدير فيديك ملي تدخل للحبس؟ صافي تقاداو ليك؟ المغاربة سيادك و الملك تاج فوق راسك.
و إلا فإن القنينة من الحجم الكبير تنتظر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واش حنا كاينين في دوله اوروبيه ولا امريكيه اش هاد البسالة دبا وجلاخة حل فمو كيف بغا لقد تم اطلاق صراحه هاد المساءل غادي تردنا لور وماغدي ابقا حتى شي احترام وتقدير تحياتي
لو كان ملتحيا او متدينا لما أطلق سراحه و لكن مادام تافها تركوه و شأنه
يجب معاقبته القانون لايحمي المغفلون الاعتدار غير مقبول منه الملك خط أحمر وسلام
الحمد لله ماشي انثم ايها المعلقين تحكمون هذا البلد، كن غير لتكلم سواء عن قصد او غير قصد كون قتالتوه انثما، الله غفور رحيم، وملكه كذلك.
لقد اعتدر عما فعل.
التعالبق السادية المريضة اعلاه، تدعو الى التقزز،
سيروا داواو