تورط في إضرام النار في سيارات خاصة.. توقيف شخص بمكناس

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 5 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في إضرام النار عمدا في سيارات خاصة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة مكناس قد فتحت بحثا قضائيا نهاية الأسبوع، على خلفية نشوب حريق في سيارتين مستوقفتين بالشارع العام بوسط المدينة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه متلبسا بمحاولة ارتكاب نفس الأفعال الإجرامية استهدفت أربع سيارات أخرى صباح اليوم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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