طقس الاثنين.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل.

كما يرتقب، تساقط قطرات مطرية رعدية ومحلية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وأقصى الجنوب والمنطقة الشرقية، من المحتمل أن تمتد خلال نهاية المساء إلى شرق الواجهة المتوسطية والريف.

وستسجل هبات رياح محلية قوية بعض الشيء بالمنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، والسواحل الوسطى وجنوب البلاد حيث ستكون مرفوقة بتناثر غبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 24 و31 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و24 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستشهد درجات الحرارة العليا بعض الانخفاض فوق المناطق الشرقية وسترتفع بعض الشيء في ما تبقى من المناطق مع أجواء حارة نسبيا بكل من الجنوب الشرقي، وأقصى جنوب البلاد.

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