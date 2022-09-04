سوريا تعلن عدم مشاركتها في القمة العربية بالجزائر

هبة بريس - الرباط

أعلن وزير خارجية النظام السوري فيصل مقداد، اليوم الأحد، عدم مشاركة بلاده في القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر شهر نونبر القادم .

وأفاد بيان للخارجية الجزائرية بأن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد أبلغ لعمامرة، في اتصال هاتفي، أن دمشق “تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصا منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وقالت الخارجية الجزائرية أن الاتصال بين لعمامرة والمقداد جاء في “سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية”.

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