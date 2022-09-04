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سوريا تعلن عدم مشاركتها في القمة العربية بالجزائر

2022-09-04 / 23:39
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هبة بريس - الرباط

أعلن وزير خارجية النظام السوري فيصل مقداد، اليوم الأحد، عدم مشاركة بلاده في القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر شهر نونبر القادم .

وأفاد بيان للخارجية الجزائرية بأن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد أبلغ لعمامرة، في اتصال هاتفي، أن دمشق “تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصا منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وقالت الخارجية الجزائرية أن الاتصال بين لعمامرة والمقداد جاء في “سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية”.

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‫8 تعليقات

  1. لا يمكن لاي قمة عربية النجاح خاصدة بدولة الحقد و العار ااحزاءر. يجب الابتعاد عن الكراغلة

  3. لا ادري كيف لنظام باءد رجعي يعمل بمعوله ليل نهار للتفرقة والبلقنة والتشرذم كيف يمكنه أن يجمع العرب….كيف لنظام يطوف بحقيبة اموال الشعب كرشاوى لهدم العلاقات أن يؤسس لعلاقات ودية…؟؟؟!

  4. الجزائر تعمل لإرضاء إيران و روسيا لكن الدول العربية تصدت لهذه المحاولة البائسة لدعم نظام دكتاتوري قتل الملايين وشرد الملايين و بدون استحياء تدعي انها مع الشعوب والقضية الفلسطينية بينما الواقع شيء آخر أينما وجدت بؤر إرهاب الا وتجد يد الجزائر فيها أي دولة اسلامية تريد الاستقلال الا والجزائر تمتنع عن الإعتراف بها مثال كوسوفو والشيشان وقبرص نظام عسكري شيوعي مصطنع يطحن في شعبه و يخدم أعداء الدين

  6. ما الفائدة من عقد تلك القمة في بلاد الجزائر التي يحكمها الكابرانات المكرة والمنافقون وقتلة شعب الجزائر وتجويعه هم لم يحلوا مشاكل شعب الدزير التي لاتحصي ويتبجحون بالخرطي ان القمة ستكون بردا وسلاما علي جميع الدول العربية!!!!!!!!

  7. أظن أن الجزائر ستخصص كرسيا لابراهيم غالي كما خصصت له طائرة في تونس فكيف ستنعقد هذه القمة وكيف ستنجح؟!

  8. لاقمة عربية تبدو في الافق بالجزاىر في الظروف الراهنة حتى تغير الجزاىر من سياستها تجاه الدول العربية وخصوصا المملكة المغربية

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