الريسوني يعلن عن انسحابه نهائيا من اتحاد علماء المسلمين
هبة بريس - الرباط
أعلن أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن انسحابه بشكل نهائي من الاتحاد ، مشيرا الى أنه لم تبق له أي علاقة تنظيمية به.
أعلن أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن انسحابه بشكل نهائي من الاتحاد ، مشيرا الى أنه لم تبق له أي علاقة تنظيمية به.
وأضاف الريسوني انه قد “بقيت الأخوة والعلاقات الشخصية، والتعاون على البر والتقوى، حسب الإمكان”.
وأعلن أحمد الريسوني في وقت سابق تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وفي رسالة ، أكد الريسوني أن الاستقالة تأتي “تمسكا بمواقفه وآرائه الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصا على ممارسة حريته في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط”.
هذا وفي وقت سابق، شدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن التصريحات المتداولة للشيخ أحمد الريسوني حول الصحراء المغربية والأزمة بين الجزائر والمغرب لا تمثل الهيئة، وأنها رأي خاص للداعية المغربي.
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
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8 تعليقات
الشيخ رضوان بن عبد السلام حاضر و الحمد لله هههه
نفع الله بكم أيها العالم الفاضل، و جعلك يدا تساعد العلماء المغاربة أن ينهضوا و يتقدموا بنا من جديد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم
اللهم صل وسلم تسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تعبه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله على نعمة الإسلام والسلام
نفع الله بكم بلد المغرب وكل بلاد المسلمين
وندعو معك بالصحة والعافية والحفظ
من كل مكروه وسوء شيخنا العزيز
بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل ونفع بكم وبعلمكم.
غيابكم يؤلمنا تركتم الساحة للسفاهاء
لا بد ان تقوموا بواجبكم فالأمة بحاجة إلى تكثيف الجهود حتى تستقيم …اللهم وفقنا إلى ما تحب و ترضى ووفق علماءنا و مشايخنا إلى ما تحب و ترضى🤲🤲🤲
علماؤنا في المغرب من كبار فحول علماء الدنيا
ولكن بدون اهتمام الجهات المسؤولة عنهم وتغييب دورهم في الساحة الإعلامية وتهميشهم وغير ذلك مما لا يليق بمقامهم
وهذا ما يجعل مصير علمهم الى زوال بمجرد وفاتهم والله المستعان
احسن عمل تقوم به .لان علماء المسلمين أصبحوا يعملون لحسابات خاصة وابتعدوا عن مشاكل المسلمين.