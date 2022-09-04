مصر ..قاتل الطالبة الجامعية في المنوفية يوثق فيديو قبل لحظات من إنتحاره
هبة بريس - وكالات
انتشر فيديو لقاتل الطالبة الجامعية في محافظة المنوفية المصرية وذلك قبل لحظات من إقدامه على الانتحار.
ويروي القاتل أسباب قيامه بقتل الطالبة، ويقول إن علاقة حب جمعتهما وإنه يأسف على قتلها.
وأعلنت الشرطة المصرية في وقت سابق من اليوم الأحد أن الشاب قاتل الطالبة انتحر حيث تم العثور على جثته في طريق مصر- إسكندرية الزراعي.
وتبلغ الطالبة المجني عليها وتدعى أماني، من العمر 19 عاما، وتدرس في الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية
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17 تعليقات
سترك يارب
ربنا يلطف بينا
لا حول ولاقوه الا بالله العلي العظيم .
ربنا يرحمها ويصبر اهلها
لا حول ولا قوة إلا بالله سترك و عفوك و رضاك ربنا يحفظ البنات
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبى الله ونعم الوكيل * ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وأتوب إليه **
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض..
حان الوقت على الدول ان اخداع جميع الطلبة والاشخاص في جميعك افق الدولة ان تجرى عليهم الفصوحات الطبية النفسية هل هي سليمة املا لتفادي هذه المعضلة .
القصص كان على السلطات ان تعدمه في حالة انه لم يعدم نفسه..
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه يارب العالمين..
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وابعد عنا غظبك وفتن الدنيا يارب العالمين..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.وحسبي الله ونعم الوكيل..
يجب فتحت تحقيق لما يقع في وسط الشباب من ظاهرة القتل والانتحار والابتعاد عن الدين ..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة..