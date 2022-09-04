فاتل طالبة بمصر

مصر ..قاتل الطالبة الجامعية في المنوفية يوثق فيديو قبل لحظات من إنتحاره

2022-09-04 / 21:12
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هبة بريس - وكالات

انتشر فيديو لقاتل الطالبة الجامعية في محافظة المنوفية المصرية وذلك قبل لحظات من إقدامه على الانتحار.

ويروي القاتل أسباب قيامه بقتل الطالبة، ويقول إن علاقة حب جمعتهما وإنه يأسف على قتلها.

وأعلنت الشرطة المصرية في وقت سابق من اليوم الأحد أن الشاب قاتل الطالبة انتحر حيث تم العثور على جثته في طريق مصر- إسكندرية الزراعي.

وتبلغ الطالبة المجني عليها وتدعى أماني، من العمر 19 عاما، وتدرس في الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية

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‫17 تعليقات

  8. حسبى الله ونعم الوكيل * ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وأتوب إليه **

  10. حان الوقت على الدول ان اخداع جميع الطلبة والاشخاص في جميعك افق الدولة ان تجرى عليهم الفصوحات الطبية النفسية هل هي سليمة املا لتفادي هذه المعضلة .

  16. يجب فتحت تحقيق لما يقع في وسط الشباب من ظاهرة القتل والانتحار والابتعاد عن الدين ..

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