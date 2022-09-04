إستنفار أمني بعد جنوح يخت سياحي بشاطئ طرفاية

2022-09-04 / 20:24
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هبة بريس-اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة،أن أحد الشواطئ قرب قرية الصيد امكريو، التابعة لجماعة الطاح الترابية وتحديدا على الطريق الساحلية، قد لفظ قارب مدني سياحي الصورة في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن الحادث استنفر سرية الدرك الملكي بطرفاية، حيث شوهد قائدها الوافد الجديد مرفوق بعناصر من الدرك الملكي الترابي، وكذا المركز القضائي والسلطات المحلية قيادة الطاح التي حلت بعين المكان قصد معاينة القارب، حيث رجحت بعض المصادر بأن يكون القارب قد قضى مدة طويلة، وسط المحيط الأطلسي حيث قامت الرياح والتيار البحري بتوجيهه إلى الشاطئ المذكور.

هذا ولا تزال التحقيقات، مستمرة لمعرفة التفاصيل الكاملة حول وجود القارب بمنطقة أمكريو بنواحي إقليم طرفاية، والتوصل لأصحابه أو الوجهة القادم منه.

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‫10 تعليقات

  1. هذا قد يكون قارب نجدة سقط من عبارة ما ورمته الامواج هناك ولا يمكن تسميته يختا

  5. على المركز القضائي الدرك الملكي ان يفتح تحقيق لمعرفة سبب وجود اليخت في المياه الإقليمية ربما يكون كمين ..

  9. الأمر واضح حيث ان بارونات المخدرات هي التي تقوم بذالك عند تقوم بتنفيذ عمليتها والتخلص من المركبة..

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