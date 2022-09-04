تحذيرات من اندلاع معركة “كسر عظام” بين نقابات الأمن والداخلية التونسية

هبة بريس - وكالات

تتصاعد المخاوف في تونس من اندلاع معركة واسعة بين نقابات الأمن ووزارة الداخلية وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات ضد هذه المنظمات المثيرة للجدل.

وطفا الخلاف بين الطرفين على السطح بعد اتخاذ وزير الداخلية لقرار يمنع اقتطاع المساهمات المالية لأعضاء النقابات من أجور الأمنيين.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وثيقة تتعلق بمنع وزير الداخلية توفيق شرف الدين الاقتطاعات المالية من أجور الأمنيين لفائدة النقابات.

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