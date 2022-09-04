بعد ان سعت لتعيين “بوقادوم ” مبعوثا أمميا جديدا..هزيمة قاسية للجزائر في ليبيا
اختار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم فيها , خلفا للسلوفاكي يان كوبيش، وهو مايشكل هزيمة قاسية للجزائر التي سعت منذ أشهر الى تعيين مرشحها صبري بوقادوم مبعوثا امميا الى ليبيا وسط رفض كبير من طرف دول عربية مؤثرة .
بيان للامم المتحدة قال إن باتيلي يجلب بتعيينه في المنصب خبرة تزيد عن 40 عاما شغل خلالها مناصب ضمن حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة، الامر الذي قطع الطريق امام مساعي جزائرية حثيثة لتعيين بوقادوم مبعوثا امميا في محاولة لرسم معالم مشهد ليبي يتماشى وأطماع المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر .
بدورها، رحبت المملكة المغربية عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتعيين معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة للسيد عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الدعم للأمم المتحدة بدولة ليبيا.
المملكة المغربية أعربت عن دعمها الكامل للمبعوث الأممي الجديد، مؤكدة على استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتوصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي.
مقترح تعيين صبري بوقادوم مبعوثاً أممياً في ليبيا ,واجهه رفض كبير بنفس الإصرار في الرفض الذي قوبل به قبل أكثر من عامين رمطان لعمامرة بعد تداول اسمه بقوة في ابانه لهذا المنصب وقد كان حينها خارج مناصب المسؤولية في الجزائر، وهو مايؤشر على فشل الدبلوماسية الجزائرية في اختراق المشهد الليبي في محاولة منها لعرقلة التوصل الى حل بين الاطراف الليبية.
9 تعليقات
فشل ذريع في فرض صبري بوڨادوم
بالتوفيق ان شاءالله
(مصر) رفضت بوقادوم معا انا بوقادوم لديه خبرا في الملف الليبي
مع الأسف لن يقدم شيء
امريكا تاكل مع الذئب وتبكي مع الراعي
أمريكا هي سبب خراب ليبيا ومحافظة على إطالة أمد الفوضى والفساد فيها
سيكون كسابقيه طائرات واجتماعات وشعور بالقلق والاسف وتقارير تتجاهل الحقيقة وفي النهاية مندوب جديد ويبقي الوضع على ماهو عليه
الجزائر تريد التدخل في كل شيئ و هي لا تفقه في اي شيئ…
الشعوب العربية تنتظر تحقيق الرفاهية والديموقراطية ، والحكام العرب يبذرون أموال شعوبهم في صراعات يتفقون عليها مسبقا ، فمنذ استقلال الدول العربية وهذه الصراعات لا تخمد الا لتشتعل من جديد ، فكلما ساءت أحوال الشعوب العربية أشعل الحكام صراعا فيما بينهم لكي لا يطالب أحد بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وفي نفس الوقت يراكمون أموال شعوبهم في الأبناك الأجنبية ، وهذا ما أكده ما سمي ( بالربيع العربي)