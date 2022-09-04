حفيظ دراجي يقع في فخ الناشطة السورية “ميسون بيرقدار” ويسقط الى الحضيض
هبة بريس – متابعة
سقط المعلق الرياضي في قنوات “بي ان سبور ” القطرية ، الجزائري حفيظ دراجي ، في فخ الناشطة السورية “ميسون بيرقدار” وذلك على خلفية تسجيل صوتي نشرته على حسابها الرسمي ، مقتطف من اتصال هاتفي جرى بينهما، يكشف الوجه الحقيق للدراجي بشتمه للربيع العربي والمعارضة السورية والمغرب .
الناشطة ميسون بيرقدار، هي معارضة سورية ولها اسم حركى يدعى “وسام حرة”، سورية مقيمة فى ألمانيا بمدينة برلين معروفة على مواقع التواصل الإجتماعي بمعارضتها للنظام السوري , اتصلت بالمعلق الرياضي حفيظ دراجي بعد الجدال بينه وبين الإعلامي فيصل القاسم، على أساس أنها من القصر الرئاسي لتبلغه تحيات وشكر بشار الأسد ، فما كان على الدراجي الا انه سارع الى الرد عليها ب:” هذا واجب بلغيه سلامي وراه كنحترموه ..” مبديا رغبته في زيارة سوريا.
الدراجي ورغم ان الاتصال كان حول سوريا والجدال بينه وبين فيصل القاسمي الا انه كان وفيا لقسم الكابرانات ببسط عقيدة العداء للمغرب حيث لم يترك من قاموس الشتم للمغرب مفردة الا ورددها .
28 تعليقات
عندنا شي بشر كموتو عليه منين ماتكون الكرة
حفيظ تعارجي حصل قطي هههه
لعنة الله على الذين لا يحبون المغرب
عجبتني فيه لو كان فيه ذرة من الحياء لأستقال فورا
الدراجي مثال على الإنسان لي فاسد ماليا واخلاقية كيخدم النظام الجزائرى لي ماسك عليه ملفات فعلا شغل العصابة
صاحب كثرة الوجوه لا وجه له.وهذا منهم .اللعنة الى يوم القيامة.
عميل الشردمة العسكرية المفيوية صنيعة الاستعمار الفرنسي لنشر الاكاديب التفرفة بينالامة العربية والإسلامية ودالك خدمة الأجندة استعمارية.
الدراجي هذا شخص غبي ضعيف الشخصية ولا يفقه شيئا في السياسة ماهو الا مجرد بيدق تلعب به الطعمة الفاسدة التي تحكم الجزاىر لنشر الاكاذيب والادعاءات المغرضة مقابل حفنة دراهم فقط