حفيظ دراجي يقع في فخ الناشطة السورية “ميسون بيرقدار” ويسقط الى الحضيض
هبة بريس – متابعة
سقط المعلق الرياضي في قنوات “بي ان سبور ” القطرية ، الجزائري حفيظ دراجي ، في فخ الناشطة السورية “ميسون بيرقدار” وذلك على خلفية تسجيل صوتي نشرته على حسابها الرسمي ، مقتطف من اتصال هاتفي جرى بينهما، يكشف الوجه الحقيق للدراجي بشتمه للربيع العربي والمعارضة السورية والمغرب .
الناشطة ميسون بيرقدار، هي معارضة سورية ولها اسم حركى يدعى “وسام حرة”، سورية مقيمة فى ألمانيا بمدينة برلين معروفة على مواقع التواصل الإجتماعي بمعارضتها للنظام السوري , اتصلت بالمعلق الرياضي حفيظ دراجي بعد الجدال بينه وبين الإعلامي فيصل القاسم، على أساس أنها من القصر الرئاسي لتبلغه تحيات وشكر بشار الأسد ، فما كان على الدراجي الا انه سارع الى الرد عليها ب:” هذا واجب بلغيه سلامي وراه كنحترموه ..” مبديا رغبته في زيارة سوريا.
الدراجي ورغم ان الاتصال كان حول سوريا والجدال بينه وبين فيصل القاسمي الا انه كان وفيا لقسم الكابرانات ببسط عقيدة العداء للمغرب حيث لم يترك من قاموس الشتم للمغرب مفردة الا ورددها .
20 تعليقات
هدا الجرو من هؤلاء الكلاب
درت ليه راو داو ههه سيد تيق راسو ساعة لقا راسو مع لبؤة ماشي الأسد هه
قال مقهورين وتا سير. . الحمدالله كاع لي عايش فالصحراء عايش بخير وخدام على راسو واكل شارب. فأمن وامان .
لقد زاغ عن البوصلة حتى صار يهيئ إليه أنه الأمم المتحدة بكل اقسامها… إنها ثخمة الأنا المبالغ فيها…
المضلومين و المقهورين بالقبايل المحتلة
فاقد الشئ لا يعطيه
اليوم الذي تأخذ فيه حقك ممن ملكتهم زمان أمرك يمكنك أن تتكلم عن المظلومين . و اولهم شعب القبائل
ذكر كل المظلومين في العالم وحتى غير المظلومين ونسي أن يتعاطف مع المقهورين والمظلومين والمضطهدين في القبايل الشقيقة
هاد حفيظ بان ليا ولا كيخرف كل مرة وهاجم دولة
ذنوبنا خرجو فيه
الصحراء المغربية تتطور والجزاءر تتدهور وتونس تتسول والبولزاريو تتصور وفرنسا تتوسل
هدا ماشي معلق كرة القدم انما هو شاعل الفتنة بين الشعوب والتدخل فيما لايعنيه
غير تأثير الكالة دار فيه هذ الحال
هذا عار على الصحافة بصفة عامة
صحفي بليد لا أقل ولا أكثر.
مفهمتش هذا معلق رياضي ولا محلل سياسي
ساليتي من المغرب نقزتي تنقيزة بلا سروال لسوريا، الصراحة دختي، خليك غي فبلادك اش قاسك لدمشق
دارت ليه تخويرة سانك سانك.
ليس عيبا أن تكون بصير ولكن العيب ان تعمى لك البصيرة والقلب. وهدا ما وقع لي الدعراجي
دابا هدا معلق علاش ميديهاش راسو ويخلي السياسيين يديرو خدمتهم ؟؟
صدمته في اخر الكلام بقولها انت ساهل الانسان يضحك عليك وتلتها ضحكة سخرية واستهزاء
هل تأكدت من غبائك يامول الكالة ههههههههه
عندك جوج حلول يا اما خرج وقول مفبرك ههههههههه
يا اما قول هدي مغربية ماشي ميسون ههههههههه
كي جاك هد النص ايها البليد