توقيف مالك قارب ترفيهي حاول تهريب 5 مهاجرين الى سبتة المحتلة

هبة بريس - متابعة

قال الحرس المدني الإسباني بمدينة سبتة المحتلة،انه اوقف مالك قارب ترفيهي بتهمة تهريب مهاجرين قبالة ساحل المدينة.

وبحسب مصادر اعلامية محلية ، فقد تم رصد تحركات مريبة لقارب على مقربة من ساحل المدينة قادما من السواحل المغربية، وعند اعتراضه تبين أن صاحبه يحاول تهريب 5 مهاجرين من جنسية مغربية إلى سبتة.

وجرى اعتقال مالك القارب ، في وقت نقل فيه المهاجرين إلى ميناء سبتة من أجل تسليمهم إلى السلطات المختصة.

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