صورة لقارب ترفيهي

توقيف مالك قارب ترفيهي حاول تهريب 5 مهاجرين الى سبتة المحتلة

2022-09-04 / 19:07
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هبة بريس - متابعة

قال الحرس المدني الإسباني بمدينة سبتة المحتلة،انه اوقف مالك قارب ترفيهي بتهمة تهريب مهاجرين قبالة ساحل المدينة.

وبحسب مصادر اعلامية محلية ، فقد تم رصد تحركات مريبة لقارب على مقربة من ساحل المدينة قادما من السواحل المغربية، وعند اعتراضه تبين أن صاحبه يحاول تهريب 5 مهاجرين من جنسية مغربية إلى سبتة.

وجرى اعتقال مالك القارب ، في وقت نقل فيه المهاجرين إلى ميناء سبتة من أجل تسليمهم إلى السلطات المختصة.

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‫12 تعليقات

  1. كيف يعقل سبتة ومليلية المحتلتين مدينتين مغربيتين ويتم القبض على صاحب القارب يجب الحد من هذه المهزلة والابتزازات من طرف الحكومة الإسبانية.

  2. متى تنتهي هذه الابتزاز علينا من طرف العدو الإسباني كما يقال المثل المغربي (فعشو وينشو)..

  3. سبتة ومليلية وباقي الاراضي المعصومة والمحتلة من طرف الإستعمار الإسباني سيأتي يوم ما ونسترجعها بكل كرامة وعزة النفس المغربية الحرة باذن الله تعالى.

  4. بإذن الله ستحرر سبتة ومليلية المحتلتين وسنعمل كل المجهودات الجبارة بقوة ولن نتخلى عنهما ولو كلفنا ذالك ارواحنا ..

  5. في البداية احباط محاولة التهريب مهاجرين وبعد:
    الترحيب بالمهاجرين والعناية

  6. بغيتو تخلعو الشباب باش مايحرگش ولكن والو الشباب غادي يخوي هاد البلاد الكحلا بأي ثمن كان وبأي وسيلة كانت من أجل البحت عن حياة كريمة لي ملقاوهاش فهاد الوطن السعيد

  7. حتى التأشيرة فرضت على المغاربة للدخول الى سبتة ومليلية التي هي من حقنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  9. إنشاء آلله وبقدرة الله سنرجع سبتة ومليلية وباقي الاراضي المعصومة والمحتلة من طرف الإستعمار الإسباني..

  10. يجب على إسبانيا ان تستحي من نفسها ما كفايا الابتزاز علينا واستهزاءات وتترك سبتة ومليلية وباقي الاراضي المعصومة للدولة المغربية…

  12. ليس لديهم حق بأن يتهموا هذآ المسكين الذي لا يملك إلا ذالك القارب؛ يجب على السلطات الإسبانية أن تطلق سراحه في أقرب وقت ممكن .إنها مؤامرة مدبرة ومحسومة من طرف السلطات الإسبانية.

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