عامل الحاجب يشرف على تنصيب رجال السلطة الجدد

ع.محياوي – هبة بريس

أشرف عامل عمالة إقليم الحاجب، يوم الخميس 01 شتنبر الجاري، بمقر العمالة، على تنصيب رجال السلطة الذين شملتهم الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخرا، بحضور المسؤولين الأمنيين ومنتخبي الإقليم وممثلي هيئات المجتمع المدني.

وأكد عامل الإقليم، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الحركة الإنتقالية الأخيرة، تأتي في سياق تعليمات ورؤية ملكية سامية تحث على ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل من ثبت في حقه أي تقصير، مشيرا إلى أن إسناد المناصب إلى رجال ونساء السلطة يتمثل في تجديد العطاء والرفع من المردودية وإعطاء دينامية جديدة للإدارة الترابية، وترشيد الموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وتفعيل المفهوم الجديد للسلطة، ومواكبة الإصلاحات وترسيخ سياسة القرب والحكامة.

وطالب المسؤول الأول على هرم الإدارة الترابية بإقليم الحاجب، رجال السلطة بالانفتاح على حاجيات المواطنين وخلق جو الثقة ورعاية مصالحهم، وحل مشاكلهم، وإتباع سياسة القرب، ومسايرة الدينامية الحالية التي يعرفها الإقليم، ومواكبة الأوراش التنموية المفتوحة، في ضوء العناية المولوية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لربوع المملكة، من خلال المشاريع المهيكلة الكبرى، منوها في ذات الصدد بالخدمات والجهود التي بذلها رجال السلطة الذين غادروا مهامهم .

وعلاقة بالموضوع، فقد شهد حفل التنصيب، تعيين كل من :

– السيد منصف سرغين ، كاتبا عاما بعمالة الحاجب

– السيد عبد الالاه هادفي ، باشا مدينة أكوراي

– اسيد أحمد بوفوس، قائد قيادة ايت بوبيدمان

– السيد خالد أسعد ، رئيس دائرة عين تاوجدات

– السيد أحمد صميم، قائد قيادة الدير

– السيد يوسف ؤاشدي، قائد قيادة جحجوح

– السيد السيد مصطفى باعبي ، قائد الملحقة الادارية أيت أيدير سبع عيون

– السيدة قدوى ميرمي، قائد الملحقة الادارية واذ الذهب سبع عيون

– السيذ سعد الدين العرفاوي، قائد قيادة عين خادم أقشمير

– السيد ياسين هرموزي، قائد قيادة بني مطير

-السيد أشرف مظفر، قائد قيادة أيت يعزم

– السيد عبد السلام خي، رئيس دائرة بالعمالة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0