مدافع سيزار

المغرب يعزز ترسانته العسكرية بمدافع “سيزار” الحربية المتطورة

2022-09-04 / 18:30
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هبة بريس - الرباط

عزز المغرب ترسانته العسكرية ، بعد اقتنائه ل36 قطعة مدفعية من نوع “سيزار” فرنسية الصنع، وذلك بعد إبرام صفقة بين البلدين سنة 2020 بقيمة ناهزت 170 مليون أورو.

وبحسب ما أورده منتدى “فار ماروك”، المتخصص في الشؤون العسكرية المغربية فإن “مدفع القيصر عبارة عن مدفع ذاتي الحركة (هاوتزر) بعيار 155 ملم، علاوة على أنه مجهز بمجموعة من الذخائر العادية والعنقودية والموجهة”.

وأضاف المصدر ذاته ان المدفع “قادر على إصابة أهداف متنوعة بدقة عالية بمدى يتراوح ما بين 4 و42 كلم”، مضيفا أن “المدفع محمول على ظهر شاحنة يمنحه سرعة في التنقل والانتشار” كما يمكن تجهيز المدفع لوضعية الإطلاق في أقل من دقيقة. كما يمكنه إطلاق 6 قذائف في الدقيقة الواحدة..”

وأردف المنتدى بالقول ان “المدفع يمتاز، كذلك، بنظام تمدد هيدروليكي ونظام تسليح نصف آلي للذخيرة”، لافتا إلى أن “هذه الصفقة تندرج في إطار سعي القوات المسلحة الملكية لتطوير المدفعية الملكية”.

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