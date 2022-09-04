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الكونغو الديمقراطية ..مقتل 33 مدنيا على الأقل في اشتباكات مسلحة

2022-09-04 / 18:06
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هبة بريس - وكالات

قتل 33 شخصا على الأقل، في أعقاب هجوم شنته ميليشيا على بلدة في شرق الكونغو الديموقراطية، في حصيلة جديدة للهجوم الذي وقع مطلع الأسبوع.

وكتب “مرصد كيفو الأمني” في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن 33 شخصا على الأقل، بينهم عناصر من الميليشيا ومدنيين، قضوا في أعقاب هجوم شنته ميليشا كوديكو على مونغبوالو في إقليم إيتوري

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 22 شخصا في الهجوم على مونغبوالو.

وميليشيا كوديكو (التعاونية من أجل التنمية في الكونغو)، مجموعة سياسية دينية تقول إنها تدافع عن مصالح قبيلة ليندو الاتنية.

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