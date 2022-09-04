صيد ثمين.. صاحب 400 مليون شيكات بدون رصيد يقع في قبضة أمن الصويرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انهت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الصويرة يوم أمس السبت 3 شتنبر الجاري ،مسلسل ملاحقة مقاول وزع ما يفوق من 400 مليون شيك بدون رصيد على ممونيه في مجال تجارة الاسماك الطرية والمجمدة، وذلك عقب اعتقاله في كمين محكم، رفقة سائقه بالحي الصناعي بالصويرة.

وتشير مصاردنا ، ان الصيد الثمين(المقاول )، تم استدراجه من طرف عناصر فرقة عن الشرطة القضائية بمدينة الصويرة ، بعدما كان بصدد جولة سياحية للاستجمام، بعد ان تمت الاستعانة باحد المواطنين، ليتم اعتقاله رغم ما عرف عنه من كونه شخصا شديد الاحتياط و صعب الاستدراج، وكان يستعين بسائق لكي لا يقع في مخالفة مرورية أو تنقيطه من طرف مصالح المرور أو سدود الدرك الملكي. كما انه ظل لما يزيد عن السنة والنصف ملاحقا بموحب مذكرات بحث وطنية من طرف امن عدة مدن بينها الدار البيضاء ومراكش والرباط و الصويرة .

هذا وقد تمت إحالة المتهم الخمسيني فور اعتقاله الى مقر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة لفتح تحقيق معمق معه، وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها في حقه.

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