اكادير : مواطن خليجي ” يشرمل” فتاة بأحد فنادق المدينة
هبة بريس – أكادير
إعتقلت المصالح الأمنية باكادير، في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد 4 شتنبر الجاري، مواطن خليجي من جنسية كويتية، متهم بالضرب والجرح بعد إعتداءه على فتاة عشرينية بواسطة السلاح الابيض، داخل غرفة فندق مصنف قريب من كورنيش المدينة .
الفتاة الضحية اصيبت بجرح غائر على مستوى الكتف، بعد أن وجه لها طعنة بسكين، غير أن طلبها النجدة بداخل الفندق، انقدها من موت محقق ، وقد خضعت الفتاة لعملية جراحية بداخل المستشفى الجهوي .
وقد تم وضع السائح الكويتي تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه يوم غد على أنظار النيابة العامة.
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14 تعليقات
كثرت الفاسدات بموافقة اهلهم.الكل يلهث وراء المال.الابتعاد عن الله تعالى وقلة التربية والاخلاق= الانحلال الاخلاقي.اذا لم تستحي فافعل ماشئت.
بكل بساطة جاء الرجل واعتدى عليها .
وستتم متابعة الخليجي في حالة سراح الى ان يغادر المغرب لتحفظ القضية الى يوم الدين
اغلاق الفندق بتهمة نشر الدعارة والقوادة في البلاد
الخليجيون يقولون ان الشرف يباع بابخس الاثمان في المغرب.
لماذا كانت هذه الباغية موجودة في الفندق مع رجل لا تريطه بها اي علاقة شرعية
اذللتم بافعالكن وجه المغرب.
كل من يبحث عن لذة الجسد يجدها في مدننا.
يجب معاقبة صاحب الفندق اشد العقاب.
اما السيدة نطلب من الله تعالى ان يهديها لتكن عبرة الاخريات
يجب تشديد المراقبة على الفنادق المصنفة هذا من اجل محاربة الفساد لانه سلوك يسيء الى شرف نساىنا واخلاق تسيء الى ديننا الاسلامي الحنيف
Moi je donne raison au tunisien qui a tuer le saoudien en Tunisie pour sauver l honneur de sa sœur.
الفندق يا الفندق
إغلاق الفندق نتيجة نشر الرذيلة وتشويه سمعة المغرب.ومتابعة الشابة بالفساد، والرجل الكويتي بالفساد و محاولة القتل.
والسلام.
Jamais un etranger ne peux coucher avec une fille saoudia ou imaratia oukowitia impossible.
في الحقيقة اطلقوا سراح الرجل لان الفتاة هي التي قدمت عنده الى الفندق وهي من يجب محاكمتها وبدون رحمة… طلال
هي لي جات عندو للفندق… هي لي خاصها العقاب
السلام عليكم
وما أدراكم أن الفتاة موظفة تكسب رزقها بصيانة غرف الفندق. إن بعض الضن إثم