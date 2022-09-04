اكادير : مواطن خليجي ” يشرمل” فتاة بأحد فنادق المدينة

2022-09-04 / 16:33
14

هبة بريس – أكادير

إعتقلت المصالح الأمنية باكادير، في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد 4 شتنبر الجاري، مواطن خليجي من جنسية كويتية، متهم بالضرب والجرح بعد إعتداءه على فتاة عشرينية بواسطة السلاح الابيض، داخل غرفة فندق مصنف قريب من كورنيش المدينة .

الفتاة الضحية اصيبت بجرح غائر على مستوى الكتف، بعد أن وجه لها طعنة بسكين، غير أن طلبها النجدة بداخل الفندق، انقدها من موت محقق ، وقد خضعت الفتاة لعملية جراحية بداخل المستشفى الجهوي .

وقد تم وضع السائح الكويتي تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه يوم غد على أنظار النيابة العامة.

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
13

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إستنفار أمني بعد جنوح يخت سياحي بشاطئ طرفاية

إستنفار أمني بعد جنوح يخت سياحي بشاطئ طرفاية

2022-09-04 / 20:24
Photo of الرباط.. تشييع جنازة الفنان الراحل فتح الله المغاري

الرباط.. تشييع جنازة الفنان الراحل فتح الله المغاري

2022-09-04 / 19:37
Photo of صيد ثمين.. صاحب 400 مليون شيكات بدون رصيد يقع في قبضة أمن الصويرة

صيد ثمين.. صاحب 400 مليون شيكات بدون رصيد يقع…

2022-09-04 / 18:50
Photo of الكاتب العام لعمالة مكناس يشرف على تنصيب رجال السلطة الجدد

الكاتب العام لعمالة مكناس يشرف على تنصيب رجال السلطة…

2022-09-04 / 18:36
Photo of عامل الحاجب يشرف على تنصيب رجال السلطة الجدد

عامل الحاجب يشرف على تنصيب رجال السلطة الجدد

2022-09-04 / 18:34
Photo of أمن طنجة يوقف شخصا تحرش بشرطية وسط المدينة

أمن طنجة يوقف شخصا تحرش بشرطية وسط المدينة

2022-09-04 / 18:20
Photo of 18 إصابة جديدة ولا وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

18 إصابة جديدة ولا وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

2022-09-04 / 17:39
Photo of درك الجديدة يمشط المنطقة بعد ضبط كمية هامة من المخدرات

درك الجديدة يمشط المنطقة بعد ضبط كمية هامة من…

2022-09-04 / 17:06
Photo of بمشاركة المغرب …انطلاق مناورات عسكرية في الأردن

بمشاركة المغرب …انطلاق مناورات عسكرية في الأردن

2022-09-04 / 12:25
Photo of طقس الأحد … سماء قليلة السحب مع نزول أمطار خفيفة

طقس الأحد … سماء قليلة السحب مع نزول أمطار…

2022-09-04 / 08:59

‫14 تعليقات

  1. كثرت الفاسدات بموافقة اهلهم.الكل يلهث وراء المال.الابتعاد عن الله تعالى وقلة التربية والاخلاق= الانحلال الاخلاقي.اذا لم تستحي فافعل ماشئت.

  3. وستتم متابعة الخليجي في حالة سراح الى ان يغادر المغرب لتحفظ القضية الى يوم الدين

  6. لماذا كانت هذه الباغية موجودة في الفندق مع رجل لا تريطه بها اي علاقة شرعية
    اذللتم بافعالكن وجه المغرب.
    كل من يبحث عن لذة الجسد يجدها في مدننا.
    يجب معاقبة صاحب الفندق اشد العقاب.
    اما السيدة نطلب من الله تعالى ان يهديها لتكن عبرة الاخريات

  7. يجب تشديد المراقبة على الفنادق المصنفة هذا من اجل محاربة الفساد لانه سلوك يسيء الى شرف نساىنا واخلاق تسيء الى ديننا الاسلامي الحنيف

  10. إغلاق الفندق نتيجة نشر الرذيلة وتشويه سمعة المغرب.ومتابعة الشابة بالفساد، والرجل الكويتي بالفساد و محاولة القتل.
    والسلام.

  12. في الحقيقة اطلقوا سراح الرجل لان الفتاة هي التي قدمت عنده الى الفندق وهي من يجب محاكمتها وبدون رحمة… طلال

  14. السلام عليكم
    وما أدراكم أن الفتاة موظفة تكسب رزقها بصيانة غرف الفندق. إن بعض الضن إثم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق