اكادير : مواطن خليجي ” يشرمل” فتاة بأحد فنادق المدينة

هبة بريس – أكادير

إعتقلت المصالح الأمنية باكادير، في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد 4 شتنبر الجاري، مواطن خليجي من جنسية كويتية، متهم بالضرب والجرح بعد إعتداءه على فتاة عشرينية بواسطة السلاح الابيض، داخل غرفة فندق مصنف قريب من كورنيش المدينة .

الفتاة الضحية اصيبت بجرح غائر على مستوى الكتف، بعد أن وجه لها طعنة بسكين، غير أن طلبها النجدة بداخل الفندق، انقدها من موت محقق ، وقد خضعت الفتاة لعملية جراحية بداخل المستشفى الجهوي .

وقد تم وضع السائح الكويتي تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه يوم غد على أنظار النيابة العامة.

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