منظمة الصحة التجمعيين تعلن ترسيخها “سبل السلم الاجتماعي”

هبة بريس _ الرباط

عبرت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، عن تثمينها لتشبث الأغلبية الحكومية تحت إشراف رئيسها بالتزاماتها الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي، وفق رؤية ‏شاملة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الإصلاحات بالنجاعة اللازمة وبوتيرة متسارعة كمدخل أساسي لتنزيل الاوراش المهيكلة ‏ببلادنا وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية.‏

يأتي ذلك، تفاعلا من المنظمة التجمعية، مع مخرجات الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 01 شتنبر 2022، والرامية لتفعيل الرؤية الملكية المتعلقة بإصلاح للقطاع الصحي في أفق تعميم الحماية الاجتماعية، وإدراكا منها لأهمية مأسسة الحوار الاجتماعي كدعامة أساسية لإنجاح التصور الجديد لتأهيل المنظومة الصحية ‏الوطنية.

ونوهت المنظة في بلاغ لها، بمنهجية عمل الحكومة في هذا الإطار والتي ‏تعكس حرصها العميق بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار على ترسيخ سبل السلم الاجتماعي، سواء من خلال التوقيع ‏على اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة، أو من خلال إخراج المراسيم التطبيقية المتفق عليها والرامية ‏لتحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية.‏

وسجلت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، المكانة التي أولاها الاتفاق المبرم برئاسة ‏رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع باقي الشركاء الاجتماعيين للقطاع الصحي، مشيرة إلى أنها “تلقت بارتياح شديد تفعيل مضامين هذا ‏الاتفاق من خلال المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية وتحفيزهم”.

واعتبرت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، أن وفاء الحكومة بالتعهدات الاجتماعية وفق جدولة زمنية ‏مضبوطة، ” ستشكل لا محالة مؤشرا إيجابيا نحو تقويـة جوهريـة للعـرض الشـامل للعلاجـات وجودتهـا خصوصـا عبر ‏الاسـتثمار فـي المـوارد البشـرية وتثميـن مهـن الصحـة وتعزيـز دور المستشـفى العمومـي وتنظيـم أمثـل لمسـار العلاجات، فضلا ‏عن كونها خطوة متقدمة في اتجاه تحسـين جـودة النظـام الصحـي وتعزيـز فعاليتـه الشـاملة استنادا إلى توصيات النموذج ‏التنموي الجديد”.‏

إلى ذلك، أعلنت المنظمة التجمعية، عن انخراطها الكامل والمسؤول الى جانب باقي ‏الشركاء، في المساهمة الفاعلة لإنجاح مسلسل تعميـم الولـوج للتغطيـة الصحيـة الاجبارية، ومواكبة تنزيل ورش اصلاح ‏قطاع الصحة، ” كمقاربة إصلاحية متفردة من شأنها إرساء جيل جديد من السياسات الاجتماعية، غايتها العليا تيسير سبل ‏الولوج الى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، تماشيا مع روح الدستور واستجابة للرؤية الحكيمة ‏للملك محمد السادس”.

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