لقاح كورونا بالمغرب
لقاح كورونا بالمغرب

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 604 ملايين حالة

2022-09-04 / 13:12
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هبة بريس _ وكالات

أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 604 ملايين و20 ألفا و824 إصابة.

وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و494 ألفا و352 وفاة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 94.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.4 مليون إصابة.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و47 ألف حالة وفاة، تليها البرازيل في المرتبة الثانية بـ684 ألفا و262 حالة وفاة، ثم الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و965 وفاة.

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