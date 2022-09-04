This handout picture released by the Jordanian Royal Palace shows a tactical exercise conducted by Central Military Region in collaboration with Eastern Military Regions 90th King Abdullah I Mechanised Brigade, the 77th Marine Infantry Battalion and the Combat Boats Group, at an undisclosed location, on Aug 1, 2022. (Photo by Yousef ALLAN / Jordanian Royal Palace / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / JORDANIAN ROYAL PALACE / YOUSEF ALLAN" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

بمشاركة المغرب …انطلاق مناورات عسكرية في الأردن

2022-09-04 / 12:25
2

انطلقت في الأردن، الأحد، مناورات “الأسد المتأهب” التي تستمر حتى الخامس عشر من سبتمبر الحالي، بمشاركة 27 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وتتخللها عمليات حول مكافحة الإرهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل.

وقال الجيش الأردني في بيان إن هذه الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة، ستجرى من 4 إلى 15 سبتمبر، موضحا أنها تهدف إلى “العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية”.

وأضاف البيان أن “هذا التمرين صمم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب (…) ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع”.

وتابع أنه “سيتم خلال التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية والتي سيكون الهدف منها مناقشة أهم المشاكل والمعاضل التي تواجه العالم على الصعيد الأمني وكيفية معالجتها”.

وتقام التمارين في ميادين القوات المسلحة الأردنية، ومراكز القيادة والسيطرة، ومركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بمشاركة قوات برية وجوية وبحرية.

وتشارك في هذه المناورات أيضا، حسب البيان، ألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان وأستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة الى الأردن.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الأحد … سماء قليلة السحب مع نزول أمطار خفيفة

طقس الأحد … سماء قليلة السحب مع نزول أمطار…

2022-09-04 / 08:59
Photo of الموت يغيب رائد الأغنية المغربية فتح الله لمغاري

الموت يغيب رائد الأغنية المغربية فتح الله لمغاري

2022-09-03 / 22:25
Photo of عمدة طنجة يراسل مستشارة على خلفية تدوينتها حول تغيير حاويات الأزبال مقابل “عمولات مالية “

عمدة طنجة يراسل مستشارة على خلفية تدوينتها حول تغيير…

2022-09-03 / 22:10
Photo of اعتقال مخزني بسطات يكشف عن شبكة لترويج المخدرات بالدروة

اعتقال مخزني بسطات يكشف عن شبكة لترويج المخدرات بالدروة

2022-09-03 / 20:08
Photo of عاجل ..اعتقال “الملالي ” الذي اشتهر على موقع “تك توك ” بعد اساءته للمغاربة

عاجل ..اعتقال “الملالي ” الذي اشتهر على موقع “تك…

2022-09-03 / 20:00
Photo of تازة ..شاب يحاول الانتحار باعتلائه عمود كهربائي ذي التيار المرتفع

تازة ..شاب يحاول الانتحار باعتلائه عمود كهربائي ذي التيار…

2022-09-03 / 18:40
Photo of تطوان..هذا ماقررته النيابة العامة في حق قاتل قطة

تطوان..هذا ماقررته النيابة العامة في حق قاتل قطة

2022-09-03 / 18:25
Photo of أساتذة التعاقد يرفضون مخرجات الحوار ويستهلون الموسم الدراسي باضراب وطني

أساتذة التعاقد يرفضون مخرجات الحوار ويستهلون الموسم الدراسي باضراب…

2022-09-03 / 18:13
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 36 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 36 إصابة جديدة

2022-09-03 / 16:30
Photo of قرار الزيادة في الرسوم الجبائية يثير غضب مهنيي المقاهي والمطاعم

قرار الزيادة في الرسوم الجبائية يثير غضب مهنيي المقاهي…

2022-09-03 / 15:50

‫2 تعليقات

  1. مشاركة المغرب في هذه المناورات فرصة لاكتساب خبرات وتجارب جديدة ستعزز قدراته العسكرية

  2. تعتبر مشاركة المغرب في هذه المناورات العسكرية فرصة للقوات المغربية للاطلاع على جديد التكنولوجيا العسكرية وتبادل الخبرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق