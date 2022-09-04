المغرب يرحب بتعيين السينغالي باتيلي مبعوثا أمميا لليبيا
أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن المملكة المغربية ترحب بتعيين معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة للسيد عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الدعم للأمم المتحدة بدولة ليبيا.
وأوضح البيان أن المملكة المغربية تعرب عن دعمها الكامل للمبعوث الأممي الجديد، وتؤكد على استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتوصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي.
وأضاف أن المملكة المغربية، التي احتضنت التوقيع على الاتفاق السياسي للصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 واستضافت حوارات بوزنيقة بين الأطراف في ليبيا، ستواصل انخراطها في الجهود الدولية لإحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق.
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نحن كمغاربة لدينا سياسة قائمة وناجحة بسيادتها وسياستها الاستراتجية وبرنامج واستثمارات مهمة جدا للتحسيس من التطورات الإيجابية مع المغرب واسينغال فنحن نرحب بتعينه.
المغرب وليبيا لهما فعاليات اقتصادية رغم الصعوبات التي يواجهها البلدين في مجال السياسة لهذا نحن جد فخورين بتعين السنغالي باتيلي مبعوثا امميا لليبيا.
نطالب ببعثة اقتصادية من رحال الأعمال المغاربة إلى ليبيا كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الصناعة والتجارة والتيكنولوجية فائقة الجودة من أجل النهوض بمغرب أفضل بكثير وكذا للدولة ليبيا.
المملكة المغربية ترحب بتعين السنغالي معالي السيد انطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة للسيد عبد الله باتيلي ممثلا له ورئيسا لبعثة الدعم للأمم المتحدة بدولة ليبيا نتمنى ان يكون في المستوى المطلوب .
ستكون مساهمة فعالة ومنصفة وبعيدة المدى لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية جديدة ورئية دينامية إيجابية ومقبولة لدى الدول..
الجهود المبذولة لمواصلة التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينهما يجب ان تكون هناك المصداقية والشفافية والوفاء والالتزام بالوعود وروح معنوية لاثبات الإقتصاد والتعاون المشترك بينهما.
يجب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فهي كسبيل وحيد لتخطي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والازمة الراهنة..
ليبيا تحتاج اليوم الى الأمن والأمان والاستقرار السياسي من أجل الوصول إلى أهداف إيجابية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية..
لمواكبة التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينهما يجب أن تكون هناك مجهودات جبارة وطاكتيكية وديبلوماسية فعالة ومنصفة وبعيدة المدى لتحقيق أهداف إيجابية ومقبولة لدى الهيئات والمؤسسات المالية والمسؤولية التضامنية..
إنها خطوة إيجابية وانفتاح بين البلدين المغرب وليبيا في تعاونهما واندماجهما في التعاون وتطوير الاستثمارات بينهما وستكون نقطة انطلاق جيدة ودينامية فريدة من نوعها.