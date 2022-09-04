وفد برلماني بلجيكي يبدي “إعجابه” بمظاهر التنمية في جهة العيون

هبة بريس _ و م ع

أبدى وفد برلماني بلجيكي، لدى زيارته أمس السبت لمدينة العيون، “إعجابه” بمظاهر التنمية والمشاريع الكبرى التي تشهدها جهة العيون – الساقية الحمراء.

وفي هذا الإطار، عبر رئيس الوفد البلجيكي، دافيد ليستر، عن انبهاره بمستوى البنيات التحتية والمشاريع السوسيو – اقتصادية والرياضية التي تشهدها هذه الجهة، مؤكدا أن العيون تشهد تنمية واعدة وتطورا عمرانيا في مختلف المجالات.

وقال ليستر، في تصريح للصحافة، “أنا معجب جدا بمستوى البنيات التحتية والمشاريع التنموية التي يتم إنجازها بالعيون في مختلف المجالات، والتي تساهم في توفير فرص الشغل، وتستجيب لجميع حاجيات ساكنة هذه الجهة”.

واطلع الوفد البلجيكي، خلال لقاء عقده مع رئيس الجماعة الترابية للعيون مولاي حمدي ولد الرشيد، على مختلف الأوراش التنموية التي تشهدها العيون في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في سنة 2015، كما سلط الضوء على ما تعرفه هذه المدينة من تأهيل حضري وبنيات تحتية أساسية.

وشملت الجولة التي قام بها الوفد، في إطار زيارته للعيون، عدة مشاريع مهيكلة وسوسيو-اقتصادية همت، على الخصوص، المركز الإستشفائي الجامعي، وكلية الطب والصيدلة، والمكتبة الوسائطية، والنادي النسوي، بالإضافة إلى عدد من البنيات التحتية الرياضية.

وكان الوفد البرلماني البلجيكي قد عقد، أول أمس الجمعة بالرباط، سلسلة من اللقاءات مع الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين محمد حنين، ونائب رئيس مجلس النواب، حسن بن عمر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة

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