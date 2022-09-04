لاعبة محترفة تتهم مدربها السابق باغتصابها والاعتداء عليها

هبة بريس _ وكالات

اتهمت لاعبة تنس فرنسية محترفة، وصلت إلى المرتبة 39 عالميا في مسيرتها العام الماضي، مدربها السابق باغتصابها والاعتداء عليها جنسيا.

وقال الاتحاد الفرنسي للتنس في بيان، السبت، “نقف إلى جانب، فيونا فيرو، في الإجراءات التي بدأتها ضد مدربها السابق، بيير بوتير”.

وخسرت فيرو (25 عاما)، في التصفيات المؤهلة لبطولة أميركا المفتوحة الأسبوع الماضي.

وأضاف الاتحاد “ندرس إمكانية رفع دعوى مدنية في هذه القضية”.

وقالت فيرو عن اتهامها لبوتير: “لم أوافق”.

وأضافت: “لدي ثقة كاملة في نظام العدالة في بلدي، وأؤكد أنني لا أرغب في الإدلاء بأي تصريح آخر بشأن التحقيق الجنائي”.

فيرو أحدث لاعبة تنس تلفت الانتباه إلى قضية حماية الرياضيين من المدربين المتحرشين.

وقال متحدث باسم رابطة اللاعبات المحترفات للتنس، السبت، “نحيي فيونا على شجاعتها بإعلان هذه الادعاءات”.

وأضاف المتحدث “يسعدنا أن نرى تحقيقا كاملا وإجراءات قانونية تجري متابعتها. مهمة الرابطة ضمان بيئة آمنة للاعباتنا. الحماية تتطلب اليقظة، ونحن مستمرون في الاستثمار في التعليم والتدريب لتحسين جهودنا”.

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