Tennis - Billie Jean King Cup - Finals - O2 Arena, Prague, Czech Republic - November 1, 2021 France's Fiona Ferro in action during her group stage match against Canada's Francoise Abanda REUTERS/David W Cerny

لاعبة محترفة تتهم مدربها السابق باغتصابها والاعتداء عليها

2022-09-04 / 10:20
0
هبة بريس _ وكالات

اتهمت لاعبة تنس فرنسية محترفة، وصلت إلى المرتبة 39 عالميا في مسيرتها العام الماضي، مدربها السابق باغتصابها والاعتداء عليها جنسيا.

وقال الاتحاد الفرنسي للتنس في بيان، السبت، “نقف إلى جانب، فيونا فيرو، في الإجراءات التي بدأتها ضد مدربها السابق، بيير بوتير”.

وخسرت فيرو (25 عاما)، في التصفيات المؤهلة لبطولة أميركا المفتوحة الأسبوع الماضي.

وأضاف الاتحاد “ندرس إمكانية رفع دعوى مدنية في هذه القضية”.

وقالت فيرو عن اتهامها لبوتير: “لم أوافق”.

وأضافت: “لدي ثقة كاملة في نظام العدالة في بلدي، وأؤكد أنني لا أرغب في الإدلاء بأي تصريح آخر بشأن التحقيق الجنائي”.

فيرو أحدث لاعبة تنس تلفت الانتباه إلى قضية حماية الرياضيين من المدربين المتحرشين.

وقال متحدث باسم رابطة اللاعبات المحترفات للتنس، السبت، “نحيي فيونا على شجاعتها بإعلان هذه الادعاءات”.

وأضاف المتحدث “يسعدنا أن نرى تحقيقا كاملا وإجراءات قانونية تجري متابعتها. مهمة الرابطة ضمان بيئة آمنة للاعباتنا. الحماية تتطلب اليقظة، ونحن مستمرون في الاستثمار في التعليم والتدريب لتحسين جهودنا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اتحاد طنجة يتجرع مرارة الهزيمة أمام شباب السوالم

اتحاد طنجة يتجرع مرارة الهزيمة أمام شباب السوالم

2022-09-03 / 20:36
Photo of لأول مرة.. أنس جابر إلى دور الـ16 لبطولة أميركا للتنس

لأول مرة.. أنس جابر إلى دور الـ16 لبطولة أميركا…

2022-09-03 / 16:53
Photo of الأهلي السعودي يخطط لضم المغربي نور الدين أمرابط

الأهلي السعودي يخطط لضم المغربي نور الدين أمرابط

2022-09-03 / 15:39
Photo of لقجع وبنسعيد يعطيان انطلاقة دوري الأحياء لكرة القدم “الطريق إلى المونديال”

لقجع وبنسعيد يعطيان انطلاقة دوري الأحياء لكرة القدم “الطريق…

2022-09-03 / 12:41
Photo of الرباط.. إيقاف 81 شخصا أحدثوا شغبا خلال مباراة الفتح والوداد

الرباط.. إيقاف 81 شخصا أحدثوا شغبا خلال مباراة الفتح…

2022-09-03 / 09:23
Photo of منتخب الفتيان يفعلونها ويتأهلون لنصف نهائي كاس العرب من قلب الجزائر

منتخب الفتيان يفعلونها ويتأهلون لنصف نهائي كاس العرب من…

2022-09-02 / 22:32
Photo of قطر تكشف عن خطة مواجهة أعمال الشغب في المونديال

قطر تكشف عن خطة مواجهة أعمال الشغب في المونديال

2022-09-02 / 15:56
Photo of تحديد موعد وملعب ‘السوبر الافريقي’ بين الوداد و نهضة بركان

تحديد موعد وملعب ‘السوبر الافريقي’ بين الوداد و نهضة…

2022-09-02 / 13:09
Photo of برشلونة يعير الزلزولي إلى فريق أوساسونا بعد تجديد عقده

برشلونة يعير الزلزولي إلى فريق أوساسونا بعد تجديد عقده

2022-09-02 / 12:05
Photo of المغرب يستضيف بطولة العالم لفرق الهواة في الغولف ” WATC”

المغرب يستضيف بطولة العالم لفرق الهواة في الغولف ”…

2022-09-02 / 11:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق