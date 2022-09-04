حريق يشتبه أنه “متعمد” يدمّر مسجداً شمالي فرنسا
هبة بريس _ وكالات
قالت وسائل إعلام فرنسية، السبت، إن حريقًا تشتبه السلطات في أنه “متعمد” دمر مسجداً شمالي البلاد.
وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة في مسجد مدينة رامبويي بإقليم إيفلين بمنطقة إيل دو فرانس الشمالية.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة المحلية تشتبه أن “الحريق، الذي دمر المسجد بالكامل، متعمد”.
بدوره، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، في تغريدة: “التضامن مع مسلمي رامبوييه، الذين رأوا مكان عبادتهم يحترق الليلة. فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق”.
وفي 2009، تم تشييد المسجد بناءً على طلب الجالية المسلمة التي تعيش في المنطقة على مساحة خصصت مؤقتًا من قبل بلدية “رامبويي”.
وفي فرنسا، حيث تتصاعد الهجمات اليمينية المتطرفة والمعادية للإسلام، تعرضت العديد من المساجد للهجوم وأضرمت النيران في بعضها خلال العام الماضي.
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10 تعليقات
عمل متعمد ومعادي للاسلام والمسلمين ويمس بالمقدسات..
لا يمكن السكوت على هذا العمل الإرهابي فحرق مكان العبادة يتنافى مع القيم الاسلامية ..
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم انتقم منهم..
يجب فتح تحقيق لمعرفة الأسباب هل هي متعددة ام انه حريق ناتج عن غير عمد..
انه حرب ضد الاسلام والمسلمين ولكن الله دائما في مصر الاسلام .اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه..
نتمنى ان لا يكون هذا الحريق وراءه ايادي خفية ..
اللهم انصرنا على أعداء الاسلام الذين يريدون الدمار للاسلام والمسلمين..
رغم العداء الذي يمارسونه على الاسلام ويحاولون محاربته الا ان كلمة الحق تبقى قائمة الى ان يرث الله الارض ومن عليها..
المساس بالمقدسات والشعائر الدينية غير مقبول مع المسلمين وعليه فإنه عمل إرهابي خطير..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبي الله ونعم الوكيل..