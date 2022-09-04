وزيرة إسبانية : المطالبة بـمغربية “سبتة ومليلية” لها ما يبررها

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “لارثون” الإسبانية في تقرير نشرته نقلاً عن وزيرة التربية الإسبانية السابقة، ماريا أنطونيا تروخو، إن المطالبة المغربية بشأن “سبتة ومليلية” لها ما يبررها.

ففي مؤتمر بمدينة تطوان ، صرحت الوزيرة الإسبانية السابقة ماريا أنطونيا تروخيو، بأن مدينتي سبتة ومليلية من ” بقايا الماضي التي تتداخل مع الاستقلال الاقتصادي والسياسي لهذا البلد والعلاقات الجيدة بين البلدين”،

وقالت أيضاً إن سبتة ومليلية “كانتا لفترة أطول عربيتين أكثر منهما مسيحيتين”، ولهذا السبب “يجب أن يتم اللجوء إلى التاريخ، إلى الحقيقة التاريخية، بحكمة، وفي هذه الحالة بالذات تكون الحجة قابلة للنقاش”.

وأضافت أن “الحل” للمدن المتمتعة بالحكم الذاتي والجزر الإسبانية يجب أن يكون “سياسياً”.

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