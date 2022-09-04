اشتبك مع الركاب والطاقم.. مسافر بريطاني يحول اتجاه رحلة جوية

هبة بريس _ وكالات

قالت السلطات اليونانية إن رجلا بريطانيا وجهت إليه عدة اتهامات في اليونان بعد أن تم تحويل مسار رحلته التي كانت متجهة من لندن إلى قبرص بسبب تصرفاته.

ومن بين الاتهامات الموجهة إلى البريطاني تعريض النقل وسلامة الركاب والطاقم للخطر.

ووجهت الاتهامات إلى الرجل البالغ من العمر 22 عاما خلال عرضه على ممثل الادعاء اليوناني، السبت.

وتم تحويل رحلة شركة “إيزي جيت” التي كانت متجهة إلى “بافوس” بقبرص، إلى مدينة “سالونيك” اليونانية، في وقت متأخر الجمعة، بعد أن أظهر المسافر البريطاني سلوكا جامحا واشتبك مع مسافرين آخرين وطاقم الطائرة.

وورد في الاتهامات أنه تم العثور على عدة زجاجات فارغة من مشروبات كحولية على مقعد البريطاني، وفقا لأسوشيتد برس.

وتقول الوكالة إن “الرجل محتجز على ذمة مثوله، الاثنين، أمام قاضي التحقيق، حيث سيرد على الاتهامات أو يتم منحه بضعة أيام للقيام بذلك، مع تمديد الاحتجاز حتى ذلك الحين

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