طقس الأحد … سماء قليلة السحب مع نزول أمطار خفيفة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة ومحلية فوق سهول المحيط الأطلسي.

كما يرتقب تساقط قطرات مطرية أخرى رعدية ومحلية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الجنوبة والشرقية والمنطقة الشرقية، ومن المحتمل أن تمتد خلال نهاية الظهيرة نحو الريف وشرق الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بأقصى الجنوب مع نزول قطرات مطرية محلية. وستسجل هبات رياح قوية بعض الشيء بمرتفعات الأطلس، والسواحل الوسطى، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والجنوب حيث ستكون مرفوقة بتناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 14 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 24 و32 درجة بالجنوب الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 18 و25 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء المملكة

وستشهد درجات الحرارة العليا، بعض الانخفاض فوق المناطق الشمالية والوسطى مع أجواء حارة نسبيا بكل من الجنوب، وشرق الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج أحيانا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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