طقس الأحد … سماء قليلة السحب مع نزول أمطار خفيفة

2022-09-04 / 08:59
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة ومحلية فوق سهول المحيط الأطلسي.

كما يرتقب تساقط قطرات مطرية أخرى رعدية ومحلية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الجنوبة والشرقية والمنطقة الشرقية، ومن المحتمل أن تمتد خلال نهاية الظهيرة نحو الريف وشرق الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بأقصى الجنوب مع نزول قطرات مطرية محلية. وستسجل هبات رياح قوية بعض الشيء بمرتفعات الأطلس، والسواحل الوسطى، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والجنوب حيث ستكون مرفوقة بتناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 14 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 24 و32 درجة بالجنوب الشرقي، وبداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 18 و25 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء المملكة

وستشهد درجات الحرارة العليا، بعض الانخفاض فوق المناطق الشمالية والوسطى مع أجواء حارة نسبيا بكل من الجنوب، وشرق الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج أحيانا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الموت يغيب رائد الأغنية المغربية فتح الله لمغاري

الموت يغيب رائد الأغنية المغربية فتح الله لمغاري

2022-09-03 / 22:25
Photo of عمدة طنجة يراسل مستشارة على خلفية تدوينتها حول تغيير حاويات الأزبال مقابل “عمولات مالية “

عمدة طنجة يراسل مستشارة على خلفية تدوينتها حول تغيير…

2022-09-03 / 22:10
Photo of اعتقال مخزني بسطات يكشف عن شبكة لترويج المخدرات بالدروة

اعتقال مخزني بسطات يكشف عن شبكة لترويج المخدرات بالدروة

2022-09-03 / 20:08
Photo of عاجل ..اعتقال “الملالي ” الذي اشتهر على موقع “تك توك ” بعد اساءته للمغاربة

عاجل ..اعتقال “الملالي ” الذي اشتهر على موقع “تك…

2022-09-03 / 20:00
Photo of تازة ..شاب يحاول الانتحار باعتلائه عمود كهربائي ذي التيار المرتفع

تازة ..شاب يحاول الانتحار باعتلائه عمود كهربائي ذي التيار…

2022-09-03 / 18:40
Photo of تطوان..هذا ماقررته النيابة العامة في حق قاتل قطة

تطوان..هذا ماقررته النيابة العامة في حق قاتل قطة

2022-09-03 / 18:25
Photo of أساتذة التعاقد يرفضون مخرجات الحوار ويستهلون الموسم الدراسي باضراب وطني

أساتذة التعاقد يرفضون مخرجات الحوار ويستهلون الموسم الدراسي باضراب…

2022-09-03 / 18:13
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 36 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 36 إصابة جديدة

2022-09-03 / 16:30
Photo of قرار الزيادة في الرسوم الجبائية يثير غضب مهنيي المقاهي والمطاعم

قرار الزيادة في الرسوم الجبائية يثير غضب مهنيي المقاهي…

2022-09-03 / 15:50
Photo of سرقوا مبلغ 41 مليون سنتيم من شخص بالعنف.. الأمن يوقف 5 أشخاص ببوزنيقة

سرقوا مبلغ 41 مليون سنتيم من شخص بالعنف.. الأمن…

2022-09-03 / 14:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق