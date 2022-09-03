تنظيم القاعدة الارهابي

تنظيم القاعدة يبث رسالة مصوّرة لموظف في الأمم المتحدة مختطف

2022-09-03 / 23:25
0
هبة بريس - أ ف ب

بث تنظيم القاعدة السبت رسالة مسجّلة يناشد فيها موظف في الامم المتحدة مختطف في اليمن منذ أكثر من ستة أشهر تلبية مطالب الجماعة لإنقاذ حياته، بحسب ما ذكر موقع “سايت” الذي يرصد الحركات الإسلامية المتطرفة.

وكانت المنظمة الاممية أعلنت في فبراير الماضي أن خمسة من موظفيها خطفوا في جنوب اليمن الذي تمزقه الحرب وتنشط فيه الجماعات المتطرفة، وبينها جماعة “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب”، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة.

وأكّد أكام سوفيول أنام الذي عُرّف عنه بأنّه مدير “مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن” في اليمن، أنّه اختُطف مع زملاء آخرين في 11 شباط/فبراير في أبين عندما كانوا في طريقهم إلى عدن، المقر الموقت للحكومة اليمنية، بعد استكمالهم مهمة ميدانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غاب بوتين ..الآلاف يشيعون جثمان غورباتشوف إلى مثواه في موسكو

غاب بوتين ..الآلاف يشيعون جثمان غورباتشوف إلى مثواه في…

2022-09-03 / 23:07
Photo of حرق للخيام وصدامات.. فضّ اعتصام نقابة أمنية في تونس

حرق للخيام وصدامات.. فضّ اعتصام نقابة أمنية في تونس

2022-09-03 / 22:50
Photo of الهند..مصرع ما لايقل عن 23 شخصا بسبب صواعق برق

الهند..مصرع ما لايقل عن 23 شخصا بسبب صواعق برق

2022-09-03 / 20:23
Photo of الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فصل محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا عن خط الكهرباء الرئيسي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فصل محطة زابوريجيا النووية في…

2022-09-03 / 18:47
Photo of المجلس الأوروبي: موسكو تضع العالم أمام خطر نووي

المجلس الأوروبي: موسكو تضع العالم أمام خطر نووي

2022-09-03 / 17:30
Photo of وكالة الدواء: متحورات “جديدة كليا” من كورونا قد تظهر هذا الشتاء

وكالة الدواء: متحورات “جديدة كليا” من كورونا قد تظهر هذا…

2022-09-03 / 11:54
Photo of إعادة فتح مضيق البوسفور بعد إغلاقه مؤقتا بسبب تعطل سفينة

إعادة فتح مضيق البوسفور بعد إغلاقه مؤقتا بسبب تعطل…

2022-09-03 / 10:21
Photo of رسميا.. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في إدعاءات بوغبا

رسميا.. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في إدعاءات بوغبا

2022-09-03 / 09:56
Photo of نشر تفاصيل جديدة عن “الوثائق السرية” في منزل ترامب

نشر تفاصيل جديدة عن “الوثائق السرية” في منزل ترامب

2022-09-02 / 19:07
Photo of بريطانيا.. إخلاء مطار هيثرو بسبب “حقيبة مشبوهة”

بريطانيا.. إخلاء مطار هيثرو بسبب “حقيبة مشبوهة”

2022-09-02 / 17:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق