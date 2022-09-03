تنظيم القاعدة يبث رسالة مصوّرة لموظف في الأمم المتحدة مختطف

هبة بريس - أ ف ب

بث تنظيم القاعدة السبت رسالة مسجّلة يناشد فيها موظف في الامم المتحدة مختطف في اليمن منذ أكثر من ستة أشهر تلبية مطالب الجماعة لإنقاذ حياته، بحسب ما ذكر موقع “سايت” الذي يرصد الحركات الإسلامية المتطرفة.

وكانت المنظمة الاممية أعلنت في فبراير الماضي أن خمسة من موظفيها خطفوا في جنوب اليمن الذي تمزقه الحرب وتنشط فيه الجماعات المتطرفة، وبينها جماعة “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب”، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة.

وأكّد أكام سوفيول أنام الذي عُرّف عنه بأنّه مدير “مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن” في اليمن، أنّه اختُطف مع زملاء آخرين في 11 شباط/فبراير في أبين عندما كانوا في طريقهم إلى عدن، المقر الموقت للحكومة اليمنية، بعد استكمالهم مهمة ميدانية.

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