حرق للخيام وصدامات.. فضّ اعتصام نقابة أمنية في تونس

هبة بريس - وكالات

قرّرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التونسية (ائتلاف مجموعة نقابات أمنية)، في بيان نشر في ساعة متأخرة الخميس، تعليق اعتصاماتها عبر ولايات عديدة في البلاد، بعد أن تم فضها بالقوة من طرف مصالح الأمن.

وأوضحت النقابة بأن تعليق اعتصامها “جاء تغليبا للمصلحة العامة وتقديرا لروح الزمالة ولتجنب كل الصدامات التي من الممكن أن تؤدي إلى انزلاقات وخروقات وخيمة يسعى لها الطرف المقابل بكل جهد لغايات أصبحت مكشوفة”.

وقالت النقابة إن اعتصاماتها تعرضت “لاعتداءات مادية وعنف بلغ حد حرق خيام المعتصمين من قبل أمنيين” في عدة ولايات ذكرت منها نابل والقصرين وصفاقس والقيروان.

وأفاد البيان بأن “قرارات مصيرية سيتم اتخاذها خلال الجلسة العامة الاستثنائية يومي 6 و7 سبتمبر الجاري”.

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