جنوب افريقيا ..الطالبي العلمي يعقد لقاءات مع رؤساء البرلمانات المشاركة في المؤتمر ال11 لرؤساء البرلمانات الإفريقية

هبة بريس - و م ع

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، سلسلة لقاءات مع رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في المؤتمر ال11 لرؤساء البرلمانات الإفريقية.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب، اليوم السبت، أن الطالبي العلمي عقد بمناسبة مشاركته في المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية المنعقد يومي 1 و 2 شتنبر في مقر البرلمان الإفريقي في ميدراند بجنوب إفريقيا، سلسلة لقاءات مع رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة من كل من مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون، ركزت على قضايا القارة من وجهة نظر برلمانية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المتبادل والاستفادة من التجارب، في ظل احترام سيادة دول القارة الإفريقية ووحدتها الترابية.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب أجرى أيضا محادثات هامة مع رئيس البرلمان الإفريقي، السيد فورتشيون شارومبيرا، وناقشا دور هذه المؤسسة الإفريقية في الترجمة الواقعية لشعار “إفريقيا موحدة”، وسبل التعاطي البرلماني مع إشكاليات التغذية والصحة والإقلاع الاقتصادي للقارة وتدبير ما بعد جائحة كوفيد 19.

وتطرق الطالبي العلمي، بهذه المناسبة، إلى التجربة المغربية ومكتسباتها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكيفية الاستفادة منها وسبل تعزيز التعاون البرلماني الناجع في هذا الشأن ومأسسته.

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