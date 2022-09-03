فتح الله لمغاري على يسار الصورة

الموت يغيب رائد الأغنية المغربية فتح الله لمغاري

2022-09-03 / 22:25
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هبة بريس -

انتقل إلى عفو الله قبل قليل، من مساء اليوم السبت الفنان المغربي الكبير فتح الله المغاري، بالمستشفى العسكري بالرباط، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

فتح الله لمغاري من مواليد سنة 1940، بفاس ملحن وكاتب كلمات ومغني مغربي، وواحد من رواد ومؤسسي الأغنية المغربية.

وقدم المغاري خلال مشواره الحافل العديد من الأعمال الفنية التي مازال الجمهور المغربي يتغنى بها منها أغان كتب كلماتها مثل: “ضاعت لي نوارة”، و”الصنارة”، وغيرها.

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‫27 تعليقات

  1. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه وارزق الصبر لأسرته الصغيرة والكبيرة

  2. صاحب الرائعة “فينك الحبيب” يغادرنا إلى دار البقاء ،إنا لله وإن إليه راجعون

  3. كم أفجعني هذا الخبر اليوم كنت ولا زلت من عشاق رائعاته وخصوصا أغنية “فينك الحبيب” رحمك الله يا محبوب المغاربة

  4. ببالغ الاسى والحزن تلقينا اليوم نبأ وفاة الفنان الكبير واحد رواد الأغنية المغربية الراحل فتح الله المغاري وبهذه المناسبة الأليمة اتقدم بتعازي الحارة الى أسرته الصغيرة وايضا الى الأسرة الكبيرة

  6. كم أطربتنا في زمن كانت الأغنية المغربية تمتاز بالكريزما رحمك الله يا غالي

  7. بالفعل هذه خسارة للساحة الفنية المغربية رحمك الله يا محبوب الجماهير المغربية

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