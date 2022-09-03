الموت يغيب رائد الأغنية المغربية فتح الله لمغاري
هبة بريس -
انتقل إلى عفو الله قبل قليل، من مساء اليوم السبت الفنان المغربي الكبير فتح الله المغاري، بالمستشفى العسكري بالرباط، إثر أزمة قلبية مفاجئة.
فتح الله لمغاري من مواليد سنة 1940، بفاس ملحن وكاتب كلمات ومغني مغربي، وواحد من رواد ومؤسسي الأغنية المغربية.
وقدم المغاري خلال مشواره الحافل العديد من الأعمال الفنية التي مازال الجمهور المغربي يتغنى بها منها أغان كتب كلماتها مثل: “ضاعت لي نوارة”، و”الصنارة”، وغيرها.
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27 تعليقات
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جنانه وارزق اهله ومحبيه الصبر والسلوان.وانا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر له اللهم ارحمه
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له ولجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين
عبد لله
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان عظم الله اجركم
اللهم اغفر له و ارحمه و أدخله الجنة يا رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك.
انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
إنالله وإناإليه راجعون اللهم اغفرله وارحمه واسكنه فسيح جناتك
انا الله وانا اليه راجعون عظم الله أجركم واحسن عزائكم اللهم غفرله ورحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين
اللهم ارحمه و اغفر له و انا لله وانا اليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله و إنا إليه راجعون .. رحمة الله عليه و مغفرته و رضوانه .. أغانيه كلها هادفة و حكيمة و ملتزمة .. كان متميزا و أنيقا في فنه و غناءه ..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ببالغ الاسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الفنان الكبير واحد رواد الأغنية المغربية الراحل فتح الله المغاري وبهذه المناسبة الأليمة اتقدم بتعازي الحارة الى أسرته الصغيرة وايضا الى الأسرة الفنية المغربية للمصاب الجلل في فقدان احد اهرمات الفن المغربي الراقي هذا الفنان الكبير الذي بعطاءاته المتميزة والممتنة نال حب وعطف جماهير غفيرة من داخل المغرب والعالم العربي حيث كانت اغانيه كلها تشمل مواضيع عاطفية اجتماعية واسرية رحم الله الراحل بواسع رحمته واسكنه اجمل جنانه وانا لله وانا اليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين و الشهداء والصديقين
يا أسفاه على الساحة الفنية المغربية كل يوم تفقد رائدات من روادها إنا لله وإن إليه راجعون
الله يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنة يارب
إنا لله وإنا إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته