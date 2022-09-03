فتح الله لمغاري على يسار الصورة

الموت يغيب رائد الأغنية المغربية فتح الله لمغاري

2022-09-03 / 22:25
27
هبة بريس -

انتقل إلى عفو الله قبل قليل، من مساء اليوم السبت الفنان المغربي الكبير فتح الله المغاري، بالمستشفى العسكري بالرباط، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

فتح الله لمغاري من مواليد سنة 1940، بفاس ملحن وكاتب كلمات ومغني مغربي، وواحد من رواد ومؤسسي الأغنية المغربية.

وقدم المغاري خلال مشواره الحافل العديد من الأعمال الفنية التي مازال الجمهور المغربي يتغنى بها منها أغان كتب كلماتها مثل: “ضاعت لي نوارة”، و”الصنارة”، وغيرها.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عمدة طنجة يراسل مستشارة على خلفية تدوينتها حول تغيير حاويات الأزبال مقابل “عمولات مالية “

عمدة طنجة يراسل مستشارة على خلفية تدوينتها حول تغيير…

2022-09-03 / 22:10
Photo of اعتقال مخزني بسطات يكشف عن شبكة لترويج المخدرات بالدروة

اعتقال مخزني بسطات يكشف عن شبكة لترويج المخدرات بالدروة

2022-09-03 / 20:08
Photo of عاجل ..اعتقال “الملالي ” الذي اشتهر على موقع “تك توك ” بعد اساءته للمغاربة

عاجل ..اعتقال “الملالي ” الذي اشتهر على موقع “تك…

2022-09-03 / 20:00
Photo of تازة ..شاب يحاول الانتحار باعتلائه عمود كهربائي ذي التيار المرتفع

تازة ..شاب يحاول الانتحار باعتلائه عمود كهربائي ذي التيار…

2022-09-03 / 18:40
Photo of تطوان..هذا ماقررته النيابة العامة في حق قاتل قطة

تطوان..هذا ماقررته النيابة العامة في حق قاتل قطة

2022-09-03 / 18:25
Photo of أساتذة التعاقد يرفضون مخرجات الحوار ويستهلون الموسم الدراسي باضراب وطني

أساتذة التعاقد يرفضون مخرجات الحوار ويستهلون الموسم الدراسي باضراب…

2022-09-03 / 18:13
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 36 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 36 إصابة جديدة

2022-09-03 / 16:30
Photo of قرار الزيادة في الرسوم الجبائية يثير غضب مهنيي المقاهي والمطاعم

قرار الزيادة في الرسوم الجبائية يثير غضب مهنيي المقاهي…

2022-09-03 / 15:50
Photo of سرقوا مبلغ 41 مليون سنتيم من شخص بالعنف.. الأمن يوقف 5 أشخاص ببوزنيقة

سرقوا مبلغ 41 مليون سنتيم من شخص بالعنف.. الأمن…

2022-09-03 / 14:46
Photo of البرلمان البلجيكي في زيارة رسمية للإطلاع على التنمية بالعيون

البرلمان البلجيكي في زيارة رسمية للإطلاع على التنمية بالعيون

2022-09-03 / 14:34

‫27 تعليقات

  1. اللهم ارحمه واسكنه فسيح جنانه وارزق اهله ومحبيه الصبر والسلوان.وانا لله وانا اليه راجعون

  3. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له ولجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين

  5. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان عظم الله اجركم

  6. اللهم اغفر له و ارحمه و أدخله الجنة يا رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون

  11. انا الله وانا اليه راجعون عظم الله أجركم واحسن عزائكم اللهم غفرله ورحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين

  14. إنا لله و إنا إليه راجعون .. رحمة الله عليه و مغفرته و رضوانه .. أغانيه كلها هادفة و حكيمة و ملتزمة .. كان متميزا و أنيقا في فنه و غناءه ..

  15. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  16. ببالغ الاسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الفنان الكبير واحد رواد الأغنية المغربية الراحل فتح الله المغاري وبهذه المناسبة الأليمة اتقدم بتعازي الحارة الى أسرته الصغيرة وايضا الى الأسرة الفنية المغربية للمصاب الجلل في فقدان احد اهرمات الفن المغربي الراقي هذا الفنان الكبير الذي بعطاءاته المتميزة والممتنة نال حب وعطف جماهير غفيرة من داخل المغرب والعالم العربي حيث كانت اغانيه كلها تشمل مواضيع عاطفية اجتماعية واسرية رحم الله الراحل بواسع رحمته واسكنه اجمل جنانه وانا لله وانا اليه راجعون

  17. إنا لله وإنا إليه راجعون
    اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك مع الصديقين و الشهداء والصديقين

  18. يا أسفاه على الساحة الفنية المغربية كل يوم تفقد رائدات من روادها إنا لله وإن إليه راجعون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق