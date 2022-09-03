الموت يغيب رائد الأغنية المغربية فتح الله لمغاري

هبة بريس -

انتقل إلى عفو الله قبل قليل، من مساء اليوم السبت الفنان المغربي الكبير فتح الله المغاري، بالمستشفى العسكري بالرباط، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

فتح الله لمغاري من مواليد سنة 1940، بفاس ملحن وكاتب كلمات ومغني مغربي، وواحد من رواد ومؤسسي الأغنية المغربية.

وقدم المغاري خلال مشواره الحافل العديد من الأعمال الفنية التي مازال الجمهور المغربي يتغنى بها منها أغان كتب كلماتها مثل: “ضاعت لي نوارة”، و”الصنارة”، وغيرها.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0